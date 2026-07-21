Jennie de BLACKPINK anticipa su nuevo sencillo con un intrigante avance visual

La artista Jennie, parte del famoso grupo BLACKPINK, lanzará un nuevo sencillo titulado "Less than a Lover" esta semana. La canción, que se presentará el viernes a la 1 p. m. (hora local), es descrita como una pieza veraniega que incorpora sonidos de guitarra lo-fi y un teclado eléctrico vintage, destacando una voz más suave y madura de la cantante.
Este lanzamiento representa un cambio de estilo en comparación con sus trabajos anteriores, más enfocados en la interpretación. Según su agencia OA, Jennie estuvo involucrada en la composición de la letra, así como en la dirección del videoclip y en el proceso de producción general.
Jennie ha tenido la oportunidad de presentar este nuevo tema en destacados festivales internacionales, como el Governors Ball Music Festival en Estados Unidos y el Festival Roskilde en Dinamarca. Además, se espera que participe en otros eventos importantes el próximo mes, como Lollapalooza Chicago y Summer Sonic en Japón.