La eliminación de Emanuel Di Gioia provoca reacciones en redes y análisis de su desempeño

Emanuel Di Gioia fue eliminado de Gran Hermano Generación Dorada con el 55,3% de los votos. El programa bajó al segundo lugar en el rating de Telefe, detrás de Telefe Noticias.

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El programa Gran Hermano Generación Dorada experimentó una caída en su audiencia, ubicándose en la segunda posición de Telefe el lunes 20 de julio. Emanuel Di Gioia fue el nuevo eliminado, tras recibir el 55,3% de los votos en una placa negativa frente a Sol Abraham, quien logró salvarse con el 44,7%.

La gala de eliminación, que alcanzó su 22º episodio, incluyó a otros participantes como Matías Hanssen, Sebastián Cola, Yanina Zilli y Yisela “Yipio” Pintos. A pesar de su popularidad, el programa no logró ser el más visto del canal, ya que Telefe noticias lideró con 12.4 puntos de rating, seguido de Gran Hermano Generación Dorada con 10.9.

En comparación, otros programas de El Trece y América TV también mostraron un rendimiento inferior, lo que refleja una tendencia en la televisión argentina. Los promedios del lunes demostraron que Telefe obtuvo un 8.6 en total, mientras que El Trece alcanzó 4.3.