Celebrities internacionales en la mira tras celebrar la derrota de Argentina en el Mundial

Un archivo digital revela una "lista negra" de celebridades y marcas que celebraron la derrota de Argentina en el Mundial, generando polémica en redes sociales.

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Un archivo digital que se está viralizando en redes sociales incluye una “lista negra” de famosos internacionales que celebraron la derrota de Argentina en el Mundial. Esta situación ha generado una fuerte reacción entre los aficionados al fútbol y los seguidores de la selección argentina.

La lista incluye cantantes, actores y marcas que expresaron su alegría tras la caída de la Scaloneta, lo que desató la ira de muchos usuarios en plataformas digitales. La indignación se ha extendido, con numerosos comentarios y publicaciones en respuesta a estas celebraciones.

Este fenómeno refleja el impacto emocional que el fútbol tiene en la sociedad argentina, especialmente tras eventos de gran relevancia como el Mundial. La reacciones en redes sociales continúan en aumento mientras los aficionados expresan su descontento.