Martes, 21 de Julio 2026
Internacional

Campaña internacional de la Selección argentina: prejuicios y racismo en el foco mediático

Desde el triunfo de Argentina en la Copa del Mundo, se ha intensificado una narrativa internacional que mezcla acusaciones de racismo y privilegios arbitrales, generando un debate sobre la complejidad de la historia social del país. La controversia se ha avivado con la difusión de afirmaciones sin fundamento en redes sociales, lo que refleja la tensión entre la crítica y la defensa del periodismo crítico.

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Campaña internacional de la Selección argentina: prejuicios y racismo en el foco mediático
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Desde la consagración de la Selección argentina en la Copa del Mundo de Qatar en diciembre de 2022, ha emergido una narrativa internacional que entrelaza acusaciones de racismo, privilegios arbitrales y supuestos favores por parte de la FIFA. Esta cuestión ha suscitado debates sobre la composición racial del equipo, donde algunos comentaristas sugieren que la menor presencia de jugadores afrodescendientes indica una sociedad racista, un argumento que resulta simplista y peligroso.

Históricamente, la esclavitud fue parte de la realidad argentina, y la población afrodescendiente tuvo un papel importante en épocas coloniales. Sin embargo, su disminución a lo largo del tiempo se debe a una serie de procesos demográficos y sociales complejos que no pueden ser resumidos en consignas virales. También se han denunciado ciertos cánticos ofensivos durante celebraciones, como los dirigidos a jugadores franceses, que no deben ser minimizados.

El auge de desinformación en redes sociales ha exacerbado la situación, alimentando la idea de que Argentina goza de beneficios sistemáticos de la FIFA, lo cual no se ha demostrado. El ejercicio de un periodismo profesional se vuelve crucial para contrarrestar estas narrativas y mantener un debate crítico en la sociedad.

Etiquetas: argentina copa del mundo racismo narrativa internacional deportes fifa
TL;DR

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