Viernes, 10 de Julio 2026
Internacional

Tragedia en España: un incendio forestal cobra la vida de casi 20 personas

Al menos 12 personas fallecieron y 23 están desaparecidas tras un incendio forestal en Los Gallardos, Almería. Las condiciones climáticas complicaron las labores de extinción.

Redacción
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Un devastador incendio forestal en Los Gallardos, Almería, ha dejado al menos 12 muertos y 23 desaparecidos, según informes del servicio local de emergencias. El incendio, que comenzó el jueves a las 17:00 hora local, se ha extendido rápidamente hacia el municipio vecino de Bédar debido a condiciones climáticas adversas, como altas temperaturas y fuertes vientos.

El Gobierno regional ha implementado el Nivel 1 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA), evacuando a los residentes de Bédar y localidades cercanas. Además, se han cerrado temporalmente tramos de la A-7 y la N-340A para garantizar la seguridad.

Las autoridades judiciales han iniciado una investigación para esclarecer las causas del siniestro y confirmar la identidad de las víctimas. Mientras tanto, los equipos de extinción continúan trabajando incansablemente en la contención del fuego, que ha afectado gravemente a la región.

Etiquetas: internacional incendio forestal andalucía emergencias víctimas clima
TL;DR

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