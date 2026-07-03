Argentina busca alivio financiero: refinanciamiento de deuda por 6.000 millones de dólares

El Banco Central de Argentina refinanció deudas por 6.000 millones de dólares con vencimiento en 2028, mejorando su liquidez y la estabilidad del mercado cambiario.

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El Banco Central de Argentina ha refinanciado deudas por un total de 6.000 millones de dólares con bancos internacionales, extendiendo los plazos de vencimiento hasta septiembre de 2028. Esta acción se realizó mediante una operación de 'repo', que permite al banco colocar instrumentos financieros en el mercado internacional.

La refinanciación incluye la cancelación de todas las operaciones anteriores de 'repo' que estaban vigentes, que sumaban el mismo monto. Además, el banco recibió ofertas que superaron los 8.250 millones de dólares, lo que refleja la confianza en la gestión económica del país. Esta medida busca mejorar la liquidez en moneda extranjera y asegurar un flujo de divisas más predecible.

El Banco Central también destacó que continuará implementando acciones para mantener el equilibrio macroeconómico y la estabilidad del mercado de cambios, con el objetivo de fortalecer su balance y generar un entorno de previsibilidad.