Marcas internacionales de moda se expanden rápidamente en el mercado argentino

Las marcas internacionales Kiabi, Mango, H&M y Bestseller planean abrir nuevas tiendas en Argentina, destacando una inversión de 50 millones de dólares en 40 locales. Este fenómeno responde a la apertura de importaciones y a un consumidor que compara precios con el exterior, lo que podría transformar el panorama del retail en el país. La competencia se intensifica y los descuentos de hasta el 60% marcan el inicio de una nueva era en la indumentaria.

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Una serie de marcas internacionales de ropa han anunciado su intención de establecerse en Argentina, destacando la apertura de Kiabi en el microcentro de Buenos Aires, que ya ha generado interés. Con una estrategia ambiciosa, Kiabi planea abrir su segunda tienda en Rosario hacia fines de 2026, formando parte de un movimiento significativo en el sector retail.

Otras marcas como Mango, H&M, Armani Exchange, Lucky Brand y Bestseller también se suman a este fenómeno, cada una con planes específicos de expansión. Bestseller invertirá 50 millones de dólares para abrir 40 locales en cinco años, incluyendo tiendas en el interior del país.

La reciente apertura de importaciones y un consumidor más informado y comparativo son factores que están impulsando este regreso de las marcas. La estrategia de precios competitivos será clave, como lo demuestra el caso de Lucky Brand, que promete mantener precios alineados con los de Estados Unidos en su nueva tienda en DOT Baires.

Este movimiento representa uno de los cambios más destacados en el retail de indumentaria en años, con la esperanza de que una mayor presencia internacional revitalice el mercado argentino.