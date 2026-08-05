La llegada del papa León XIV a Argentina generará gran expectativa en noviembre

El Papa León XIV realizará un viaje apostólico a Argentina del 8 al 11 de noviembre, visitando ciudades clave como Buenos Aires y Córdoba. Se espera más información sobre su agenda.

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El papa León XIV visitará Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como fue anunciado por el Vaticano. Esta visita forma parte de un Viaje Apostólico que también incluirá paradas en Uruguay y Perú.

Desde el 6 hasta el 17 de noviembre, el Sumo Pontífice recorrerá varios países de la región. En Argentina, se detendrá en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con un itinerario aún no revelado. La información fue confirmada por Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, el 5 de agosto.

La gira comenzará en Uruguay y finalizará en Perú, donde el papa permanecerá del 11 al 17 de noviembre. El viaje completo incluye una estancia más prolongada en Perú, con siete días, en comparación con los tres días en Uruguay y los cuatro en Argentina.