Ariana Grande reflexiona sobre su pausa en la carrera y la importancia de establecer límites.

Ariana Grande se retirará de las apariciones públicas tras finalizar su gira "Eternal Sunshine", tras enfrentar un escrutinio constante. Su decisión busca establecer límites y priorizar su bienestar.

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Ariana Grande anunció que se alejará de las apariciones públicas tras concluir su gira de conciertos Eternal Sunshine el próximo mes. Un representante de la cantante comunicó que esta decisión responde a un escrutinio público constante que ha enfrentado, lo que la ha llevado a planear este retiro en silencio desde hace tiempo.

Durante un concierto en Chicago, Grande se dirigió a sus fans para aclarar que su decisión no fue impulsiva, afirmando que "hay que establecer límites" y que, a veces, los seres humanos necesitan un descanso. La artista enfatizó que su elección proviene de un lugar de reflexión y empoderamiento.

Además, la producción de Sunday in the Park with George, un musical de Stephen Sondheim programado para estrenarse en Londres en 2027, confirmó que Grande ya no formará parte del elenco. La cantante expresó su amor por sus seguidores, asegurando que nada podrá distorsionar su realidad ni su conexión con ellos.