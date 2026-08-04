Martes, 4 de Agosto 2026
Internacional

Concierto gratuito de la Banda Sinfónica y Trombonanza: artistas internacionales en escena

Santa Fe acoge Trombonanza, un festival que celebra 25 años con más de 150 músicos internacionales. Conciertos gratuitos del 3 al 8 de agosto, destacando el de la Banda Sinfónica Municipal. ¡No te lo pierdas!

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Del 3 al 8 de agosto, Santa Fe se convertirá en el epicentro internacional de los instrumentos de bronce con la celebración del 25.º aniversario de Trombonanza, un festival que incluirá actividades y conciertos gratuitos. Este evento destacará la participación de músicos de Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

El miércoles 5 de agosto, la Banda Sinfónica Municipal ofrecerá un concierto a las 20 en ATE Casa España, donde compartirá escenario con artistas internacionales como József Bazsinka de Hungría y Megan Boutin de Estados Unidos. Este espectáculo estará dirigido por el maestro argentino Agustín Tocalini.

El festival culminará el sábado 8 de agosto a las 11.30 con un concierto al aire libre en la explanada del Teatro Municipal 1º de Mayo, donde se espera la participación de decenas de intérpretes de trombón, eufonio y tuba. Ambos conciertos son de entrada libre y gratuita, buscando acercar la música a la comunidad.

Trombonanza, con su trayectoria de 25 años, se ha posicionado como uno de los encuentros más relevantes a nivel mundial para los instrumentos de bronce y es uno de los eventos musicales más importantes de Santa Fe.

Etiquetas: santa fe trombonanza música festival conciertos artistas internacionales
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