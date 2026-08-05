Detención en la zona Norte: hombre de 48 años acusado de abuso sexual

Una mujer denunció a su expareja por abuso sexual en la zona norte de la ciudad. El acusado fue detenido por la Policía tras un operativo cerrojo. La víctima recibe contención y se realizan exámenes forenses. La Justicia avanza en la recolección de pruebas.

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Una mujer de 46 años denunció a su expareja por un hecho de abuso sexual en la zona norte de la ciudad. El hombre, de 48 años, fue detenido rápidamente gracias a un operativo cerrojo implementado por la Policía.

Según la víctima, existía una medida de restricción perimetral vigente entre ambos. Sin embargo, el acusado se presentó en su encuentro utilizando una motocicleta marca IBR, alegando que quería mostrarle una vivienda en construcción cerca del Solar del Norte. Durante esta cita, surgió una discusión que culminó en la agresión sexual.

Después de la denuncia, se activó un Código Rojo que permitió la captura del sospechoso en pocas horas. La mujer actualmente recibe contención integral y está siendo sometida a los exámenes médicos forenses correspondientes. La Justicia se encuentra recolectando pruebas para esclarecer el caso.

Este incidente resalta la necesidad de implementar medidas de protección efectivas en situaciones de violencia de género y la urgencia de una respuesta rápida por parte de las autoridades para asegurar la protección de las víctimas.