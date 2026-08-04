Miércoles, 5 de Agosto 2026
Policiales

Hermanos en problemas: enfrentamiento con la Policía en Aimogasta por ebriedad

Un operativo policial en Aimogasta culminó con la detención de dos personas tras agresiones a los efectivos que intentaban controlar a un motociclista ebrio. La situación escaló cuando una mujer atacó al Jefe de Turno con un casco.

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Un procedimiento policial en Aimogasta resultó en la detención de dos individuos luego de incidentes violentos contra efectivos de la comisaría local. El hecho ocurrió cerca de la 01:30 en el barrio Cevero Chumbita, cuando los agentes realizaron un control y detectaron a un motociclista de 38 años con un nivel de alcohol en sangre de 2,09 g/l, lo que indicaba un evidente estado de ebriedad.

Durante la intervención, los hermanos del conductor, también en estado de ebriedad, mostraron una actitud agresiva y amenazaron a los policías. Una mujer, ignorando las instrucciones, encendió su motocicleta y embistió a los uniformados, cayendo en el proceso. Sin embargo, se levantó rápidamente y atacó al Jefe de Turno con un casco, causando lesiones y destruyendo su teléfono celular.

Los agresores, un hombre de 32 años y una mujer de 29, fueron arrestados y trasladados a la comisaría. La Secretaría de Instrucción de la IV Circunscripción Judicial, a cargo de la Dra. María Mercado, ordenó la realización de exámenes médicos a los policías heridos y la formalización de la denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal.

Etiquetas: aimogasta policiales detención contravencional agresiones comisaría seguridad pública
TL;DR

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