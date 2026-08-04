Hermanos en problemas: enfrentamiento con la Policía en Aimogasta por ebriedad

Un procedimiento policial en Aimogasta resultó en la detención de dos individuos luego de incidentes violentos contra efectivos de la comisaría local. El hecho ocurrió cerca de la 01:30 en el barrio Cevero Chumbita, cuando los agentes realizaron un control y detectaron a un motociclista de 38 años con un nivel de alcohol en sangre de 2,09 g/l, lo que indicaba un evidente estado de ebriedad.
Durante la intervención, los hermanos del conductor, también en estado de ebriedad, mostraron una actitud agresiva y amenazaron a los policías. Una mujer, ignorando las instrucciones, encendió su motocicleta y embistió a los uniformados, cayendo en el proceso. Sin embargo, se levantó rápidamente y atacó al Jefe de Turno con un casco, causando lesiones y destruyendo su teléfono celular.
Los agresores, un hombre de 32 años y una mujer de 29, fueron arrestados y trasladados a la comisaría. La Secretaría de Instrucción de la IV Circunscripción Judicial, a cargo de la Dra. María Mercado, ordenó la realización de exámenes médicos a los policías heridos y la formalización de la denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal.