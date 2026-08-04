Miércoles, 5 de Agosto 2026
Policiales

Intervención policial en barrio Empleados Legislativos: fusil y carne de guanaco incautados

En un operativo en el barrio Empleados Legislativos, se secuestró un fusil Mauser y guanacos faenados, lo que pone de relieve la preocupación por la caza ilegal en la zona.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 8 h 2 min de lectura
Intervención policial en barrio Empleados Legislativos: fusil y carne de guanaco incautados
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

En un operativo realizado en el barrio Empleados Legislativos, la policía secuestró un fusil Mauser calibre .308 y guanacos faenados. La acción fue ordenada por la Jueza de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1, Dra. María Cecilia Córdoba, en el marco de una investigación en curso.

El hallazgo se produjo en un Chevrolet Corsa blanco estacionado en la continuación de la avenida Las Palmeras, donde se encontró el armamento oculto detrás de los asientos y un guanaco faenado en el baúl del vehículo. Esto generó preocupación por la posible caza ilegal en la zona.

Ante la gravedad de la situación, se ordenó el secuestro preventivo del arma, los restos de fauna silvestre y el vehículo. La Justicia también realizó dos allanamientos en los barrios Altos del Sol y Vial, aunque no se encontraron más elementos relacionados con el caso. Finalmente, los involucrados recuperaron su libertad tras ser notificados de las actuaciones en su contra por portación ilegal de arma y caza ilegal.

Este incidente subraya la importancia de combatir la caza ilegal y el uso indebido de armas, temas cruciales para la seguridad y la preservación del medio ambiente.

Etiquetas: la rioja policía caza ilegal armas fauna silvestre justicia
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5225 articles →

Artículos relacionados

Víctimas de apremios ilegales ratifican su denuncia en Chepes y buscan justicia en Ulapes

Candela Arizaga se defiende de acusaciones de agresión en el Hospital Pirovano

Facundo Moyano enfrenta graves acusaciones tras su detención en La Rioja

Víctimas de apremios ilegales en Ulapes fortalecen su denuncia ante la justicia de Chepes

Hombre procesado por amenazas en La Rioja: un caso que resalta la violencia de género

Motociclista de 42 años gravemente herido tras accidente en barrio Vargas

Bebé internada en La Rioja genera alarma por positivo en examen toxicológico

Creciente vandalismo en La Rioja: desmantelan transformador eléctrico en Ruta 75

Bebé de dos meses en estado crítico tras ingestión de cocaína en Chilecito
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar