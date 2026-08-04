Intervención policial en barrio Empleados Legislativos: fusil y carne de guanaco incautados

En un operativo en el barrio Empleados Legislativos, se secuestró un fusil Mauser y guanacos faenados, lo que pone de relieve la preocupación por la caza ilegal en la zona.

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En un operativo realizado en el barrio Empleados Legislativos, la policía secuestró un fusil Mauser calibre .308 y guanacos faenados. La acción fue ordenada por la Jueza de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1, Dra. María Cecilia Córdoba, en el marco de una investigación en curso.

El hallazgo se produjo en un Chevrolet Corsa blanco estacionado en la continuación de la avenida Las Palmeras, donde se encontró el armamento oculto detrás de los asientos y un guanaco faenado en el baúl del vehículo. Esto generó preocupación por la posible caza ilegal en la zona.

Ante la gravedad de la situación, se ordenó el secuestro preventivo del arma, los restos de fauna silvestre y el vehículo. La Justicia también realizó dos allanamientos en los barrios Altos del Sol y Vial, aunque no se encontraron más elementos relacionados con el caso. Finalmente, los involucrados recuperaron su libertad tras ser notificados de las actuaciones en su contra por portación ilegal de arma y caza ilegal.

Este incidente subraya la importancia de combatir la caza ilegal y el uso indebido de armas, temas cruciales para la seguridad y la preservación del medio ambiente.