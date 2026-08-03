Motociclista accidentado en el barrio 3 de Febrero tras esquivar un perro

Un motociclista identificado como Daniel Quinteros fue hospitalizado tras chocar contra un poste de luz en el barrio 3 de Febrero. Sufrió múltiples traumatismos y escoriaciones.

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Un accidente de tránsito se produjo esta madrugada en la zona oeste de la Capital, donde un motociclista, identificado como Daniel Quinteros, debió ser hospitalizado tras chocar contra una columna de alumbrado público. El hecho ocurrió pasadas las 06.00 sobre la calle España, en el barrio 3 de Febrero.

Quinteros, que conducía una motocicleta Motomel Blitz 110 cc, perdió el control del vehículo al intentar esquivar un perro que se cruzó en su camino. A pesar de su maniobra evasiva, impactó contra un poste, lo que le causó un traumatismo en el codo izquierdo, traumatismo costal y diversas escoriaciones en su pierna derecha.

Los vecinos alertaron a los servicios de emergencia, y el personal de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja llegó rápidamente para atender al herido, brindándole las primeras curaciones y procediendo a su inmovilización. Posteriormente, una ambulancia del DEM 107 trasladó a Quinteros al hospital local para una evaluación más detallada.

Además, en el lugar del incidente, trabajó personal de la Policía de la Provincia, quien se encargó de las tareas de rigor y de regular el tránsito en la zona.