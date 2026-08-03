Accidente en Ruta Nacional 38: dos motociclistas heridos en el siniestro de este domingo

Dos personas resultaron heridas en un siniestro vial en la Ruta Nacional N.° 38, donde un motociclista perdió el control. La comunidad está en alerta por el aumento de accidentes.

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Un accidente grave tuvo lugar en la Ruta Nacional N.° 38, cerca del local bailable Jeyci, en las primeras horas del domingo, resultando en dos personas heridas. El siniestro ocurrió alrededor de las 5:25 horas, cuando el conductor de una motocicleta Zanella RX 200 perdió el control, provocando que ambos ocupantes cayeran sobre el asfalto.

El conductor, cuya identidad no se ha confirmado, sufrió un traumatismo de cráneo y facial, y perdió el conocimiento. La acompañante, identificada como Norma Arce, de 56 años, presentó traumatismos en la cadera. Tras el accidente, Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja y personal del DEM 107 acudieron rápidamente al lugar, asegurando la escena y trasladando a las víctimas al hospital local.

Las autoridades policiales también trabajaron en el sitio para investigar las causas del accidente. Este evento resalta la preocupación por la seguridad vial, ya que los accidentes en la región son comunes. Se hace un llamado a los conductores para que tomen precauciones, especialmente en horarios nocturnos y áreas de alta circulación, enfatizando la importancia de la responsabilidad vial y la colaboración institucional para prevenir tragedias futuras.