Triunfo del Frente Cívico en Santiago del Estero: Implicancias para la política regional

El Frente Cívico por Santiago se impuso en las elecciones municipales, con Mario Benavente y Llamil Abdala liderando en Capital y La Banda. Esta victoria reafirma el dominio oficialista en los municipios clave.

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El Frente Cívico por Santiago logró un triunfo significativo en las elecciones municipales del domingo, destacándose en los dos distritos más importantes de la provincia. En la ciudad Capital, Mario Benavente se posicionó como el candidato más votado, asegurando así la continuidad del oficialismo en la región con mayor peso electoral.

A medida que se realizaba el escrutinio, la ventaja de Benavente se volvió irreversible, superando notablemente a Facundo Pérez Carletti, representante de Despierta Santiago, quien culminó en segundo lugar. Por otro lado, en La Banda, Llamil Abdala también se alzó con el triunfo, logrando una amplia ventaja sobre sus competidores y asumiendo la Intendencia. Abdala se comprometió a mejorar los servicios públicos y recuperar los espacios de la ciudad.

Estos resultados consolidan el dominio del oficialismo provincial en las ciudades más relevantes, marcando un claro camino para la agenda política en los próximos años. La diferencia obtenida por Benavente y Abdala refleja la preferencia de los votantes por el actual gobierno, lo que podría influir en la administración pública futura.