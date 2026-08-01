Lunes, 3 de Agosto 2026
Política

Máximo Kirchner y Wado de Pedro: reclamos por Cristina tras compartir locro en FUNDAVA

Wado de Pedro y Máximo Kirchner compartieron un locro con vecinos en FUNDAVA, destacando la importancia de la integración en tiempos difíciles y enviando un mensaje político en defensa de Cristina.

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Redacción Equipo Editorial
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La visita de los dirigentes Wado de Pedro y Máximo Kirchner a FUNDAVA en La Rioja se centró en un encuentro comunitario donde compartieron un locro con los vecinos del barrio. Este evento se realizó en un contexto social y económico complicado, según lo definieron los propios líderes, y buscó fomentar la conversación y la integración entre los ciudadanos.

Durante la actividad, Wado de Pedro utilizó sus redes sociales para destacar la importancia del encuentro, donde expresó: "Siempre es bueno encontrarnos entre compañeros para compartir y seguir construyendo desde la solidaridad". Además, el evento sirvió como plataforma para transmitir un mensaje político, con una consigna que reafirma el compromiso de su espacio político con la defensa de Cristina Fernández de Kirchner.

La jornada también fue una oportunidad para reflexionar sobre las problemáticas sociales actuales y fortalecer el lazo con la comunidad. La elección de FUNDAVA como lugar del evento resalta su representatividad en la militancia local. Los líderes nacionales continuarán con su agenda de foros políticos en la provincia, culminando en la conmemoración frente a la Ermita de Monseñor Enrique Angelelli este sábado.

Etiquetas: la rioja wado de pedro máximo kirchner encuentro comunitario política FUNDAVA
TL;DR

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