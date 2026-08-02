Efemérides del 2 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 2 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 2 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 2 de agosto de 2026
- 1947 – Mempo Giardinelli, escritor y periodista argentino.
- 1949 – Mirta Noemí Martínez, militante montonera argentina desaparecida en 1977.
- 1972 – Federico Méndez, jugador argentino de rugby.
- 1972 – La Bruja Salguero (María de los Ángeles Salguero), cantante folclórica argentina.
- 1975 – Isabel Macedo, actriz argentina.
- 1996 – Guzmán Corujo, futbolista uruguayo.
- 1999 – Augusto Aguirre, futbolista argentino.
- 2000 – Aarón Molinas, futbolista argentino.
- 2000 – Rodrigo Ezequiel Herrera, futbolista argentino.
- 2022 – en Argentina, Cecilia Moreau es electa como presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, siendo la primera mujer en desempeñarse al frente de esa institución.
El 2 de agosto de 1923, Calvin Coolidge se convirtió en presidente de Estados Unidos tras la muerte de Warren G. Harding. Coolidge, quien era conocido por su estilo de gobierno austero y su enfoque en la economía, continuó con las políticas de Harding, lo que llevó a un periodo de gran prosperidad en el país conocido como los "Felices años veinte".
En el mundo: 2 de agosto de 2026
- -338 – cerca de la ciudad griega de Queronea (Beocia), el rey Filipo II de Macedonia vence a las polis griegas de Atenas y Tebas en la batalla de Queronea.
- -216 – Aníbal Barca derrota al ejército de la Antigua república romana en la Batalla de Cannas.
- -49 – el ejército de Pompeyo se rinde a Julio César tras la batalla de Ilerda.
- -47 – Julio César, tras vencer en la batalla de Zela a Farnaces II del Ponto, sentenció la célebre máxima «veni, vidi, vici» (‘vine, vi, vencí’).
- 320 – en la ciudad de Iajchilán, a orillas del río Usumacinta (actual frontera entre México y Guatemala) en la península de Yucatán, se convierte en rey el maya Iat-Balam, quien será fundador de una larga dinastía.
- 932 – Tras un asedio de dos años, la ciudad de Toledo se rinde a las fuerzas del califa de Córdoba Abderramán III, suponiendo una victoria importante en su campaña de sometimiento de la Marca Media.
- 1385 – en Pamplona se celebra la primera corrida de toros. Un cristiano y un moro, llegados de Zaragoza, lidian y matan dos toros en presencia del rey Carlos II de Navarra.
- 1483 – en Roma, el papa Sixto IV nombra por bula a fray Tomás de Torquemada inquisidor general de Castilla y León, cargo que haría extensivo a Aragón, Cataluña y Valencia por bula de 17 de octubre del mismo año, y que le convertiría en el primer inquisidor general para toda España.
- 1498 – en Venezuela ―en el marco del descubrimiento y conquista de América― Cristóbal Colón entra en el golfo de Paria y es el primer europeo en avistar América del Sur.
- 1597 – en Barcelona se inaugura la Casa de las Comedias, primer teatro de esa ciudad.
- 1610 – en Canadá, Henry Hudson navega por las aguas de la actualmente llamada bahía de Hudson; sin embargo, piensa haber logrado atravesar el paso del Noroeste hasta llegar al océano Pacífico.
- 1635 – en Costa Rica, una mujer llamada Juana Pereira halla la estatuilla de Nuestra Señora de los Ángeles, que se convertirá en «patrona» de ese país.
- 1704 – en el estrecho de Gibraltar ―en el marco de la Guerra de Sucesión española―, la escuadra anglo-neerlandesa, mandada por el contralmirante George Rooke, comienza el asedio de Gibraltar.
- 1718 – Reino Unido, Países Bajos, Francia y Austria firman la Cuádruple Alianza, para frenar la ambición expansionista de España y mantener el statu quo de los tratados de Utrecht y Radstadt.
- 1776 – se llevó a cabo la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.
- 1790 – se lleva a cabo el primer censo de los Estados Unidos.
- 1810 – en Quito (Ecuador) ―en el marco de la independencia de ese país contra España― sucede la Matanza de los Héroes.
- 1828 – en Bolivia, Antonio José de Sucre renuncia a la presidencia.
- 1845 – en Alemania, el médico Rudolf Virchow menciona por primera vez su descubrimiento de la embolia.
- 1872 – en Lima (Perú), asume la Presidencia de la República, Manuel Pardo y Lavalle.
- 1880 – en México se funda la Heroica Nogales en el estado de Sonora, gracias a la llegada del ferrocarril.
- 1914 – en Francia, tiene lugar la escaramuza de Joncherey, primer enfrentamiento bélico de la Primera Guerra Mundial en el Frente Occidental.
- 1926 – el astrónomo Karl Wilhelm Reinmuth descubre el asteroide Aethusa (1064).
- 1931 – en Cataluña, el pueblo aprueba en referéndum el Estatuto de Autonomía.
- 1934 – en Alemania, Adolf Hitler asume la presidencia, fusionando los cargos de presidente y canciller.
- 1945 – termina la Conferencia de Potsdam.
- 1948 – en Durango (México) se funda el Instituto Tecnológico de Durango.
- 1953 – en Bolivia se da inicio a la reforma agraria y se declara el Día del Indio.
- 1961 – en la aldea Rangel, cerca de la ciudad de San Cristóbal (Cuba), el bandido Ruperto Monet Martel, perteneciente a la banda de Pedro Celestino Sánchez Figueredo ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense― asesinan al miliciano Modesto Serrano.
- 1962 – en Vietnam comienza la escalada de la intervención estadounidense en el país, que llevará a la guerra de Vietnam (en la que Estados Unidos será vencido tras una década de lucha).
- 1968 – en España, la banda terrorista ETA se cobra su primera víctima: Melitón Manzanas, jefe de la Brigada de Investigación Social de la comisaría de San Sebastián.
- 1971 – El comandante David Scott de la misión Apolo 15 realiza su célebre experimento en la superficie lunar dejando caer un martillo de geólogo y una pluma de halcón, y ambos tocan la superficie al mismo tiempo. Una simple y brillante demostración del principio de caída libre, postulado por Galileo Galilei 330 años antes, que establece que en el vacío, la aceleración de la gravedad es la misma para todos los objetos, independientemente de su masa.
- 1975 – en España, la banda terrorista GRAPO perpetra su primer asesinato oficial: Casimiro Sánchez García, miembro de la Guardia Civil.
- 1980 – en la estación ferroviaria de Bolonia (Italia) una banda terrorista perpetra la Matanza de Bolonia, que deja 85 muertos y más de 200 heridos.
- 1984 – a las 7:00 (hora local), a 334 m de profundidad en el Área de pruebas atómicas de Nevada, Estados Unidos detona su bomba atómica Correo, de 10 kt. Es la n.º 1015 de las 1129 bombas que explotó Estados Unidos entre 1945 y 1992.
- 1985 – en Dallas (Texas) se accidenta un avión Lockheed L-1011 de Delta Air Lines; mueren 137 personas.
- 1988 – en Washington (Estados Unidos), el vicepresidente George H. W. Bush (padre) afirma en una conferencia de prensa: «No me importa lo que digan los hechos: nunca pediré disculpas por Estados Unidos», en referencia al incidente ocurrido un mes antes (3 de julio de 1988), en que el crucero estadounidense Vincennes derribó con un misil al avión civil Airbus A-300 iraní, matando a sus 290 ocupantes.
- 1990 – Irak invade el emirato de Kuwait. El Consejo de Seguridad de la ONU condena la invasión.
- 1993 – en México, el Grupo Salinas inaugura el canal TV Azteca (antes Imevisión).
- 1996 – en los Juegos Olímpicos de Atlanta, el conjunto español de gimnasia rítmica integrado por Marta Baldó, Nuria Cabanillas, Estela Giménez, Lorena Guréndez, Tania Lamarca y Estíbaliz Martínez, obtiene la primera medalla de oro olímpica para la gimnasia española. A su llegada a España, los medios de comunicación las bautizaron como las Niñas de Oro.
- 1998 – en la ciudad de Goma (República Democrática del Congo), un motín provocado por banyamulenges da inicio a la Segunda Guerra Regional.
- 2005 – en el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson, el Vuelo 358 de Air France se accidenta al salirse de la pista 24L. No fallece ninguno de los 295 pasajeros.
- 2019 – En Puerto Rico, Ricardo Rossello abandona la Forteleza , Pedro Pierluissi juramenta como gobernador, pero esa juramentacion será impugnada y tendrá que abandonar su cargo el 7 de agosto.
- 2020 – los astronautas Robert Behnken y Douglas Hurley regresan al planeta Tierra después de la histórica misión de SpaceX y la NASA en la Estación Espacial Internacional.
- 2022 – en Argentina, Cecilia Moreau es electa como presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, siendo la primera mujer en desempeñarse al frente de esa institución.
- 2023 – en la Ciudad de México, una mujer es asesinada en la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro, luego de ser arrojada a la vías (en dirección Tasqueña), por un hombre que también, se arrojó a las vías y falleció tras recibir ambos el impacto de un tren modelo NM-02.