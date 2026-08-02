Efemérides del 2 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 2 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 2 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 2 de agosto de 2026

1947 – Mempo Giardinelli, escritor y periodista argentino.

– Mempo Giardinelli, escritor y periodista argentino. 1949 – Mirta Noemí Martínez, militante montonera argentina desaparecida en 1977.

– Mirta Noemí Martínez, militante montonera argentina desaparecida en 1977. 1972 – Federico Méndez, jugador argentino de rugby.

– Federico Méndez, jugador argentino de rugby. 1972 – La Bruja Salguero (María de los Ángeles Salguero), cantante folclórica argentina.

– La Bruja Salguero (María de los Ángeles Salguero), cantante folclórica argentina. 1975 – Isabel Macedo, actriz argentina.

– Isabel Macedo, actriz argentina. 1996 – Guzmán Corujo, futbolista uruguayo.

– Guzmán Corujo, futbolista uruguayo. 1999 – Augusto Aguirre, futbolista argentino.

– Augusto Aguirre, futbolista argentino. 2000 – Aarón Molinas, futbolista argentino.

– Aarón Molinas, futbolista argentino. 2000 – Rodrigo Ezequiel Herrera, futbolista argentino.

– Rodrigo Ezequiel Herrera, futbolista argentino. 2022 – en Argentina, Cecilia Moreau es electa como presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, siendo la primera mujer en desempeñarse al frente de esa institución.

💡 ¿Sabías que...? El 2 de agosto de 1923, Calvin Coolidge se convirtió en presidente de Estados Unidos tras la muerte de Warren G. Harding. Coolidge, quien era conocido por su estilo de gobierno austero y su enfoque en la economía, continuó con las políticas de Harding, lo que llevó a un periodo de gran prosperidad en el país conocido como los "Felices años veinte".

En el mundo: 2 de agosto de 2026