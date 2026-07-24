Efemérides del 24 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 24 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 24 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 24 de julio de 2026
- 1807 – en Madrid (Reino de España), la reina Isabel II emite una «orden real» por la que concede el título de «ciudad» a la villa de Santa Clara (Cuba).
- 1823 – Chile declara la abolición de la esclavitud. Se convierte en el segundo país de América (después de Argentina) que libera a los esclavos.
- 1896 – en Buenos Aires (Argentina) se inaugura el Hospital Pirovano.
- 1947 – En Argentina se crea el Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial con el fin de estudiar e investigar las ramas del Derecho Aeronáutico, formar técnicos especializados y todo lo relacionado con su difusión.
- 1958 – el presidente de Argentina, Arturo Frondizi, declara la «batalla del petróleo».
- 1971 – Tabaré Cardozo, cantante, compositor y murguista uruguayo.
- 1979 – Cristian Zurita, futbolista argentino.
- 1986 – Fernando Tissone, futbolista argentino.
- 1996 – Ryduan Palermo, futbolista argentino.
- 2011 – la selección de fútbol del Uruguay gana la Copa América al vencer a la selección de Paraguay 3 a 0 en la final.
El 24 de julio de 1847, los mormones liderados por Brigham Young llegaron al valle del Gran Lago Salado en Utah, donde establecieron la ciudad de Salt Lake City. Este evento marcó el inicio de un período de asentamiento y desarrollo para la comunidad mormona en esa región, que se convertiría en un importante centro cultural y religioso.
En el mundo: 24 de julio de 2026
- 1064 – en la Taifa de Badajoz, Fernando I de León sitia y ocupa la ciudad musulmana de Coímbra (actual Portugal).
- 1148 – Luis VII de Francia dirige el Asedio de Damasco durante la Segunda Cruzada.
- 1149 – en Jerusalén, Conrado III y sus tropas son vencidas por las fuerzas de Zengi.
- 1177 – la paz suscrita en Venecia libera a Federico I Barbarroja de la excomunión y pone fin al Cisma eclesiástico.
- 1557 – en Francia se proclama el Edicto de Compiègne, por el que se condena a la pena de muerte a los sacramentalistas o relapsos.
- 1701 – en Estados Unidos los franceses fundan Fort Ponchartrain (actual Detroit).
- 1807 – en Madrid (Reino de España), la reina Isabel II emite una «orden real» por la que concede el título de «ciudad» a la villa de Santa Clara (Cuba).
- 1823 – se lleva a cabo la batalla naval del lago de Maracaibo, en la cual el almirante José Prudencio Padilla derrotó a la Armada Española, sellando así la independencia de Venezuela.
- 1823 – Chile declara la abolición de la esclavitud. Se convierte en el segundo país de América (después de Argentina) que libera a los esclavos.
- 1871 – en España, Manuel Ruiz Zorrilla es elegido presidente.
- 1895 – una nueva expedición de militares cubanos desembarca en la costa meridional de Sancti Spíritus y difunde la sublevación.
- 1895 – el psicoanalista austriaco Sigmund Freud lleva a cabo la primera interpretación «completa» de uno de sus sueños: el «sueño de la inyección a Irma».
- 1896 – en Buenos Aires (Argentina) se inaugura el Hospital Pirovano.
- 1908 – el sultán de Turquía restablece la Constitución de 1876, lo que supone un triunfo del partido reformista Joven Turquía.
- 1911 – en Perú, el explorador estadounidense Hiram Bingham «redescubre» Machu Picchu.
- 1912 – Mongolia se convierte en protectorado ruso.
- 1912 – en México, D.F., hoy la Ciudad de México, se funda la Escuela Libre de Derecho.
- 1917 – Mata Hari comparece ante un tribunal militar y recibe una condena a muerte por espionaje.
- 1918 – en España, el macizo occidental de los Picos de Europa es declarado parque nacional de la Montaña de Covadonga (más tarde sería el parque nacional de Picos de Europa).
- 1923 – se firma el Tratado de Lausana entre la Triple Entente de la Primera Guerra Mundial y Turquía, por el que se revisa el Tratado de Sèvres y se devuelve a los turcos todo el territorio Tracio al este del río Maritsa y sus territorios en Asia Menor.
- 1924 – se funda en París la Federación Internacional de Ajedrez, y bajo el lema «Gens una sumus» (‘somos una familia’).
- 1928 – China adopta el sistema métrico decimal.
- 1928 – finaliza oficialmente el movimiento del general Augusto César Sandino contra la intervención estadounidense en Nicaragua, aunque la lucha guerrillera no termina.
- 1928 – en el Polo Norte, un avión suizo rescata a Umberto Nobilé.
- 1929 – en París dimite el primer ministro Raymond Poincaré, por motivos de salud y le sustituye Aristide Briand.
- 1930 – en el área de Treviso-Údine (Italia), un violentísimo tornado F5 devasta 80 km. Mueren 23 personas.
- 1933 – en España se publica la sentencia contra los procesados por el intento golpista del 10 de agosto de 1932, conocido como «la Sanjurjada», con penas que oscilan entre 22 años de prisión mayor y 3 de reclusión menor. Hubo muchas absoluciones.
- 1936 – en el contexto de la guerra civil española (1936-1939), la Columna Durruti sale de Barcelona, formada por unos 2500 milicianos, y se dirige hacia Zaragoza, teniendo como objetivo la recuperación de la ciudad.
- 1936 – la Junta de Defensa Nacional dispone que Franco asuma el mando del Ejército de Marruecos y del sur de España, y Emilio Mola, el del Ejército del Norte.
- 1936 – Onésimo Redondo, jefe de la Falange castellana, perece en el frente de Labajos (Segovia).
- 1936 – En Colombia se produce el accidente aéreo de Santa Ana (actualmente el Cantón Norte en Usaquén Bogotá), Durante la muestra, un avión Hawk II F11C de la Fuerza Aérea Colombiana, al mando del piloto César Abadía, que realizaba una acrobacia, perdió el control y se estrelló contra la tribuna muriendo 61 personas, entre civiles y militares murieron, y más de cien resultaron heridas.
- 1943 – el Gran Consejo Fascista italiano aprueba la retirada de Benito Mussolini y pide que el poder vuelva a la Corona.
- 1943 – los aliados de la Segunda Guerra Mundial inician una campaña de bombardeos aéreos contra Hamburgo, que durarán seis días.
- 1946 – en París se inaugura la Conferencia de la Paz, en la que se discutirán los borradores de los tratados con Italia, Rumanía, Bulgaria, Hungría y Finlandia.
- 1947 – En Argentina se crea el Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial con el fin de estudiar e investigar las ramas del Derecho Aeronáutico, formar técnicos especializados y todo lo relacionado con su difusión.
- 1956 – Ernst Brandl y Hans Margreiter obtienen la patente de la penicilina oral.
- 1958 – el presidente de Argentina, Arturo Frondizi, declara la «batalla del petróleo».
- 1959 – en España Gregorio López-Bravo es nombrado nuevo director general de Comercio Exterior.
- 1961 – en el barrio Pijirigua de la ciudad de Artemisa (Cuba), un grupo de anticastristas cubanos liderados por Tití (Israel García Díaz) y Machete (Francisco Robaina Domínguez) ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense― ametralla a los milicianos Joseíto (José Antonio González Martínez), Longa (Nicolás Izquierdo Legorburdo), Quiquete (Marcos Castañeda) y Panchito (Candelario Castillo), que resultan heridos.
- 1964 – en España, la dictadura franquista acuerda la devolución de los depósitos de oro constituidos por particulares en 1937.
- 1969 – Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins regresan a la Tierra en el Apolo 11, tras realizar el tercer viaje a Luna y realizar el primer alunizaje tripulado en la historia.
- 1973 – en España se prohíbe el montaje de Adolfo Marsillach sobre la obra de Antonio Gala Suerte, campeón.
- 1973 – en Libia un avión japonés de línea de la Japan Airlines, del tipo Boeing 747 Jumbo Jet, estalla en pedazos tras la liberación de los pasajeros.
- 1974 – en el Escándalo Watergate, la Corte Suprema de los Estados Unidos ordena al presidente Richard Nixon entregar las cintas con grabaciones de sus conversaciones que mantenía en su poder y se negaba a entregar al investigador del caso.
- 1974 – en Grecia, Konstantinos Karamanlis asume el cargo de primer ministro, tras el abandono del general Phaedon Gizikis, jefe del Gobierno de los coroneles.
- 1976 – en la localidad italiana de Seveso (cerca de Milán) se escapa una nube de gas letal cargada de dioxinas, procedente del complejo químico de ICMESA. Los 15 000 habitantes de la localidad tuvieron que ser evacuados con graves lesiones cutáneas.
- 1977 – en Madrid se reestrena, tras 40 años de prohibición, la obra maestra de Serguéi Eisenstein, El acorazado Potemkin.
- 1977 – el escritor Mario Vargas Llosa ingresa en la Academia Peruana de la Lengua.
- 1978 – Jeroni Albertí se confirma como presidente del Consejo General Interinsular de Baleares.
- 1979 – el Congreso español aprueba el establecimiento del Tribunal Constitucional.
- 1980 – entra en vigor en España la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
- 1980 – la Diputación de Almería crea el Instituto de Estudios Almerienses (IEA) para la investigación.
- 1983 – Irán anuncia el comienzo de una nueva ofensiva contra Irak, en una guerra que ya se ha cobrado medio millón de muertos.
- 1984 – en Madrid y Barcelona se aborta una vasta operación terrorista iraní.
- 1987 – el Congreso Universal de Esperantistas conmemora en Varsovia el primer centenario de esta lengua, creada por el doctor polaco Ludwik Lejzer Zamenhof.
- 1988 – el español Pedro Delgado gana el Tour de Francia.
- 1990 – Irak envía 30 000 soldados a su frontera con Kuwait, mientras Estados Unidos decreta el estado de alerta de su flota en aguas del Golfo Pérsico.
- 1990 – La banda de Groove metal, Pantera (banda), lanza el disco que los catapultó a la fama, Cowboys from hell.
- 1994 – el español Miguel Induráin gana el Tour de Francia por cuarta vez consecutiva.
- 1997 – en el Instituto Roslin de Edimburgo (Escocia) varios científicos logran el nacimiento de una segunda oveja clónica que producirá una proteína humana en su leche.
- 1999 – debut de las hermanas Serena y Venus Williams en la Fed Cup de tenis.
- 2001 – una activista de la banda terrorista ETA muere en Alicante al estallar el artefacto explosivo que manipulaba en un apartamento de la localidad costera de Torrevieja.
- 2002 – en Nepal, los monzones causan un centenar de muertos en los últimos cuatro días.
- 2003 – la resistencia iraquí mata a tres soldados estadounidenses en respuesta al asesinato de los hijos de Sadam Huseín.
- 2003 – el nadador estadounidense Michael Phelps pulveriza la plusmarca mundial de los 200 m estilo (1m 57,52s), mientras el japonés Kosure Kitajima establece un nuevo récord mundial en los 200 brazo (2m 9,42s) en los Campeonatos del mundo de Natación de Barcelona.
- 2004 – Rodrigo Orias Gallardo, un joven chileno de 25 años, degolló al sacerdote Faustino Gazziero en el altar de la catedral de Santiago de Chile.
- 2005 – en La Coruña se inaugura una exposición con los fondos cartográficos de la Sociedad Hispánica de América.
- 2011 – la selección de fútbol del Uruguay gana la Copa América al vencer a la selección de Paraguay 3 a 0 en la final.
- 2011 – en Japón se termina el servicio de la televisión analógica en 44 de las 47 prefecturas de ese país. En las prefecturas de Iwate, Miyagi, y Fukushima, el servicio de la televisión analógica fue terminado en el 31 de marzo de 2012 porque había un terremoto y un tsunami en Tohoku.
- 2013 – en Angrois, un barrio de las afueras de Santiago de Compostela, España, se produce el accidente del tren Alvia, que viajaba con 209 pasajeros, al descarrilarse a la altura de la curva llamada A Grandeira, dejando 78 muertos y 131 heridos.
- 2019 – en el Reino Unido, Boris Johnson se convierte en primer ministro tras la renuncia de Theresa May.