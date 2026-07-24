Efemérides del 24 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 24 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 24 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 24 de julio de 2026

1807 – en Madrid (Reino de España), la reina Isabel II emite una «orden real» por la que concede el título de «ciudad» a la villa de Santa Clara (Cuba).

– en Madrid (Reino de España), la reina Isabel II emite una «orden real» por la que concede el título de «ciudad» a la villa de Santa Clara (Cuba). 1823 – Chile declara la abolición de la esclavitud. Se convierte en el segundo país de América (después de Argentina) que libera a los esclavos.

– Chile declara la abolición de la esclavitud. Se convierte en el segundo país de América (después de Argentina) que libera a los esclavos. 1896 – en Buenos Aires (Argentina) se inaugura el Hospital Pirovano.

– en Buenos Aires (Argentina) se inaugura el Hospital Pirovano. 1947 – En Argentina se crea el Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial con el fin de estudiar e investigar las ramas del Derecho Aeronáutico, formar técnicos especializados y todo lo relacionado con su difusión.

– En Argentina se crea el Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial con el fin de estudiar e investigar las ramas del Derecho Aeronáutico, formar técnicos especializados y todo lo relacionado con su difusión. 1958 – el presidente de Argentina, Arturo Frondizi, declara la «batalla del petróleo».

– el presidente de Argentina, Arturo Frondizi, declara la «batalla del petróleo». 1971 – Tabaré Cardozo, cantante, compositor y murguista uruguayo.

– Tabaré Cardozo, cantante, compositor y murguista uruguayo. 1979 – Cristian Zurita, futbolista argentino.

– Cristian Zurita, futbolista argentino. 1986 – Fernando Tissone, futbolista argentino.

– Fernando Tissone, futbolista argentino. 1996 – Ryduan Palermo, futbolista argentino.

– Ryduan Palermo, futbolista argentino. 2011 – la selección de fútbol del Uruguay gana la Copa América al vencer a la selección de Paraguay 3 a 0 en la final.

💡 ¿Sabías que...? El 24 de julio de 1847, los mormones liderados por Brigham Young llegaron al valle del Gran Lago Salado en Utah, donde establecieron la ciudad de Salt Lake City. Este evento marcó el inicio de un período de asentamiento y desarrollo para la comunidad mormona en esa región, que se convertiría en un importante centro cultural y religioso.

En el mundo: 24 de julio de 2026