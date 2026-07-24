Banco Rioja informa restricciones para el cambio de Chachos en sus sucursales

El Banco Rioja lanza nuevas líneas de crédito para fortalecer a las PYMes locales, buscando reactivar el consumo y el crecimiento económico en un contexto desafiante.

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El Banco Rioja ha anunciado nuevas líneas de crédito y financiamiento, orientadas a apoyar el desarrollo de PYMes y empresas locales. Estas medidas buscan ofrecer herramientas financieras que faciliten el crecimiento económico en un contexto que demanda respuestas rápidas y efectivas.

Marcelo Becerra, vicepresidente de la entidad, subrayó la relevancia de las promociones actuales con la tarjeta de crédito BR Mastercard, disponibles en comercios adheridos. Estas iniciativas están diseñadas para fomentar el consumo interno y contribuir a la reactivación comercial.

En relación a los Chachos, bono emitido por el gobierno provincial, Becerra aclaró que no se podrán cambiar en las sucursales del banco, gestionándose directamente a través de la Secretaría de Hacienda, lo que busca asegurar un manejo adecuado de los fondos públicos.

La Rioja, con su potencial en vitivinicultura y olivicultura, enfrenta retos económicos que requieren colaboración entre los sectores público y privado. Las iniciativas del Banco Rioja representan un avance hacia la creación de un entorno más propicio para emprendedores y empresarios locales.