Viernes, 17 de Julio 2026
Economía

Empresas olivícolas enfrentan crisis: UATRE alerta sobre la situación laboral

Ocho trabajadores rurales están en riesgo debido a la crisis en empresas olivícolas como El Matucho S.A., que enfrenta atrasos salariales y reducción horaria. La situación podría afectar las jubilaciones.

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La situación laboral en el sector olivícola de La Rioja se ha vuelto crítica, afectando a varias empresas. Omar Muga, líder de UATRE La Rioja, informó sobre retrasos salariales, reducción horaria y cesación de pagos en empresas como El Matucho S.A., El Benteveo, Uratán S.A. y Huaco Agropecuaria.

En una entrevista con Riojavirtual Radio, Muga destacó que El Matucho S.A. está considerando solicitar un procedimiento preventivo de crisis ante la Secretaría de Trabajo debido a sus dificultades financieras. La empresa ha propuesto una reducción horaria de seis meses, lo que preocupa especialmente a los trabajadores cercanos a jubilarse, ya que esta medida podría impactar en sus jubilaciones.

Además, Muga mencionó que en El Benteveo S.A. se están experimentando atrasos en el pago de salarios y que Uratán S.A. también enfrenta complicaciones. Por otro lado, Huaco Agropecuaria ha estado lidiando con problemas desde el año anterior, incluyendo cesación de pagos, lo que llevó a los trabajadores a realizar una denuncia judicial para exigir el pago de sus salarios.

Etiquetas: la rioja uatre empleo olivicultura salarios crisis laboral
TL;DR

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