Empresas olivícolas enfrentan crisis: UATRE alerta sobre la situación laboral

Ocho trabajadores rurales están en riesgo debido a la crisis en empresas olivícolas como El Matucho S.A., que enfrenta atrasos salariales y reducción horaria. La situación podría afectar las jubilaciones.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La situación laboral en el sector olivícola de La Rioja se ha vuelto crítica, afectando a varias empresas. Omar Muga, líder de UATRE La Rioja, informó sobre retrasos salariales, reducción horaria y cesación de pagos en empresas como El Matucho S.A., El Benteveo, Uratán S.A. y Huaco Agropecuaria.

En una entrevista con Riojavirtual Radio, Muga destacó que El Matucho S.A. está considerando solicitar un procedimiento preventivo de crisis ante la Secretaría de Trabajo debido a sus dificultades financieras. La empresa ha propuesto una reducción horaria de seis meses, lo que preocupa especialmente a los trabajadores cercanos a jubilarse, ya que esta medida podría impactar en sus jubilaciones.

Además, Muga mencionó que en El Benteveo S.A. se están experimentando atrasos en el pago de salarios y que Uratán S.A. también enfrenta complicaciones. Por otro lado, Huaco Agropecuaria ha estado lidiando con problemas desde el año anterior, incluyendo cesación de pagos, lo que llevó a los trabajadores a realizar una denuncia judicial para exigir el pago de sus salarios.