Aumento del incumplimiento en créditos digitales: un desafío para los usuarios argentinos

El crédito otorgado por billeteras digitales y fintech creció un 2,2% en mayo, alcanzando $15,4 billones. Más de 8,1 millones de personas acceden a estos créditos en el país. ¿Cómo afecta esto a la oferta de los bancos tradicionales?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El uso de billeteras digitales y aplicaciones fintech ha mostrado un crecimiento notable, a pesar de la caída de los créditos bancarios en Argentina. En mayo, el financiamiento no bancario creció un 2,2% en términos reales, alcanzando un stock de $ 15,4 billones. Esto contrasta con la disminución del crédito bancario, que cayó un 0,9% interanual, según la consultora EcoGo.

El nivel de incumplimiento en los créditos otorgados por estas plataformas ha aumentado, impulsado por ingresos bajos y un mercado laboral en creciente informalidad. Alejandro del Río, director regional de Paymentology, señaló que los bancos no han podido extender crédito a trabajadores informales y consumidores jóvenes. En cambio, las plataformas digitales utilizan datos transaccionales para crear evaluaciones crediticias más accesibles.

Un informe de la Cámara Argentina Fintech y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires indica que más de 8,1 millones de personas en el país tienen acceso a crédito fintech, lo que representa casi 4 de cada 10 personas con crédito formal. Este número ha aumentado considerablemente en comparación con hace dos años, cuando solo 3,7 millones de usuarios contaban con este tipo de financiamiento.