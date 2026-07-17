Impulso a la actividad económica: nuevas estrategias para un crecimiento equilibrado en el segundo semestre

La actividad económica podría experimentar un crecimiento más uniforme en el segundo semestre, según el Economista Jefe de Econviews, Kevin Sijniensky. Conoce los detalles sobre inflación y mercado laboral.

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El Economista Jefe de Econviews, Kevin Sijniensky, abordó diversos temas económicos, incluyendo la inflación y el endeudamiento familiar. Destacó que existen factores que podrían permitir un crecimiento más uniforme de la actividad económica en el segundo semestre del año.

Además, Sijniensky analizó el mercado laboral y los retos que enfrenta el país en el contexto de las próximas elecciones de 2027. Su perspectiva sugiere que, a pesar de las dificultades actuales, hay oportunidades para mejorar la situación económica.