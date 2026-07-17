Viernes, 17 de Julio 2026
Economía

Impulso a la actividad económica: nuevas estrategias para un crecimiento equilibrado en el segundo semestre

La actividad económica podría experimentar un crecimiento más uniforme en el segundo semestre, según el Economista Jefe de Econviews, Kevin Sijniensky. Conoce los detalles sobre inflación y mercado laboral.

Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción
Hace 10 h 1 min de lectura
Impulso a la actividad económica: nuevas estrategias para un crecimiento equilibrado en el segundo semestre
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El Economista Jefe de Econviews, Kevin Sijniensky, abordó diversos temas económicos, incluyendo la inflación y el endeudamiento familiar. Destacó que existen factores que podrían permitir un crecimiento más uniforme de la actividad económica en el segundo semestre del año.

Además, Sijniensky analizó el mercado laboral y los retos que enfrenta el país en el contexto de las próximas elecciones de 2027. Su perspectiva sugiere que, a pesar de las dificultades actuales, hay oportunidades para mejorar la situación económica.

Etiquetas: argentina economía inflación mercado laboral elecciones 2027 endeudamiento
TL;DR

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Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción

Periodista económica enfocada en el desarrollo productivo de La Rioja. Cubre temas de agricultura, minería, industria y comercio regional, traduciendo datos complejos en información clara y relevante para productores, empresarios y trabajadores riojanos.

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