Impulso a la actividad económica: nuevas estrategias para un crecimiento equilibrado en el segundo semestre

El Economista Jefe de Econviews, Kevin Sijniensky, abordó diversos temas económicos, incluyendo la inflación y el endeudamiento familiar. Destacó que existen factores que podrían permitir un crecimiento más uniforme de la actividad económica en el segundo semestre del año.
Además, Sijniensky analizó el mercado laboral y los retos que enfrenta el país en el contexto de las próximas elecciones de 2027. Su perspectiva sugiere que, a pesar de las dificultades actuales, hay oportunidades para mejorar la situación económica.