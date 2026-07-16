Jueves, 16 de Julio 2026
Economía

Salarios rezagados dificultan el consumo a pesar de la baja inflación en La Rioja

El índice de inflación en Argentina se sitúa en 1,9%, pero la desaceleración no se traduce en mejoras para el poder adquisitivo, afectando gravemente a las familias.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El contador y docente de la UNLaR, Luis Herrera, analizó el índice de inflación de 1,9% y señaló que, aunque la desaceleración de precios es un indicio positivo, la pérdida del poder adquisitivo y el alto nivel de endeudamiento familiar impiden que esta mejora se refleje en la economía diaria. Durante la entrevista, recomendó destinar el aguinaldo al pago de deudas más costosas.

Herrera destacó que la percepción de la inflación varía según los consumos de cada familia y que, si bien algunos sectores como la indumentaria y el calzado muestran estabilidad, otros rubros esenciales como los alimentos y medicamentos siguen ejerciendo presión sobre el presupuesto. Además, advirtió que los salarios no han crecido al mismo ritmo que los precios, lo que dificulta la recuperación del consumo.

El especialista mencionó la notable caída en el consumo de carne vacuna en los últimos meses, atribuyéndola a la disminución del poder adquisitivo. También abordó el uso de billeteras virtuales como una alternativa en la gestión del ahorro, aunque aclaró que sus rendimientos no superan la inflación actual.

Etiquetas: argentina economía inflación unlar poder adquisitivo deuda
TL;DR

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