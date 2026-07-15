Miércoles, 15 de Julio 2026
Economía

Moratoria impositiva en análisis: comerciantes de La Rioja esperan alivio ante la crisis

La reunión entre el gobernador Quintela y representantes del sector privado busca soluciones ante la crisis económica que afecta al comercio y la industria. Se analiza una moratoria impositiva y nuevas condiciones para los bonos provinciales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 2 min de lectura
Moratoria impositiva en análisis: comerciantes de La Rioja esperan alivio ante la crisis
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El director del Centro Comercial e Industrial de La Rioja, Juan Keulyan, destacó la importancia de las reuniones entre representantes de cámaras empresarias y el gobernador Ricardo Quintela para abordar la crisis económica que afecta a diversos sectores. En este encuentro, se discutieron temas cruciales como la implementación de los “Chachos”, una posible moratoria impositiva y la situación crítica del comercio, la industria y los servicios.

Keulyan mencionó que el Gobierno provincial está evaluando la nueva emisión de bonos, mostrando predisposición hacia su aceptación, siempre que se establezcan condiciones claras y limitadas. Aún se espera conocer detalles sobre el uso de los “Chachos” para cumplir con obligaciones fiscales y otros pagos, lo que dependerá de la “letra chica” del programa.

Además, se consideró la posibilidad de una moratoria impositiva amplia que incluya la condonación de intereses y planes de pago accesibles para ayudar a las empresas. La situación actual ha llevado a muchos comercios a buscar financiamiento para cumplir con salarios y cargas sociales, reflejando un momento difícil para el sector privado en la provincia.

Pese a estas dificultades, Keulyan elogió la apertura al diálogo por parte del Gobierno y expresó su esperanza de que las medidas propuestas logren ofrecer un alivio necesario a las empresas locales.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial economía reunión empresarial comercio moratoria impositiva
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4809 articles →

Artículos relacionados

Grupo CLADD invertirá en La Rioja: 150 nuevos empleos para la comunidad local

La Justicia falla a favor de consumidores: indemnización millonaria por abusos contractuales

Crisis económica en cooperativas: piden ayuda urgente al gobierno provincial

Cierre de pymes en La Rioja: 26.000 negocios afectados en menos de dos años

Peñas Negras avanza: nuevos hitos en el proyecto de Sendero Resources en La Rioja

HANAQ impulsa la exploración minera en La Rioja con nuevas inversiones

El pensamiento de Mario Bunge sobre el impacto del ajuste en la sociedad argentina

La "Pax Silica": un nuevo rumbo económico para Argentina en tiempos de cambio

Argentina aumenta su deuda para mantener el equilibrio externo económico
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar