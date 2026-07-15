Moratoria impositiva en análisis: comerciantes de La Rioja esperan alivio ante la crisis

La reunión entre el gobernador Quintela y representantes del sector privado busca soluciones ante la crisis económica que afecta al comercio y la industria. Se analiza una moratoria impositiva y nuevas condiciones para los bonos provinciales.

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El director del Centro Comercial e Industrial de La Rioja, Juan Keulyan, destacó la importancia de las reuniones entre representantes de cámaras empresarias y el gobernador Ricardo Quintela para abordar la crisis económica que afecta a diversos sectores. En este encuentro, se discutieron temas cruciales como la implementación de los “Chachos”, una posible moratoria impositiva y la situación crítica del comercio, la industria y los servicios.

Keulyan mencionó que el Gobierno provincial está evaluando la nueva emisión de bonos, mostrando predisposición hacia su aceptación, siempre que se establezcan condiciones claras y limitadas. Aún se espera conocer detalles sobre el uso de los “Chachos” para cumplir con obligaciones fiscales y otros pagos, lo que dependerá de la “letra chica” del programa.

Además, se consideró la posibilidad de una moratoria impositiva amplia que incluya la condonación de intereses y planes de pago accesibles para ayudar a las empresas. La situación actual ha llevado a muchos comercios a buscar financiamiento para cumplir con salarios y cargas sociales, reflejando un momento difícil para el sector privado en la provincia.

Pese a estas dificultades, Keulyan elogió la apertura al diálogo por parte del Gobierno y expresó su esperanza de que las medidas propuestas logren ofrecer un alivio necesario a las empresas locales.