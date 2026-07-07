Cierre de pymes en La Rioja: 26.000 negocios afectados en menos de dos años

Más de 26.000 pymes han cerrado en los últimos 27 meses, con la pérdida de 172.280 empleos. La falta de competitividad y el cierre de empresas agravan la crisis en el sector.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las pequeñas y medianas empresas en Argentina enfrentan una crisis sin precedentes, según el presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato. La caída del consumo y el cierre de empresas están provocando una significativa pérdida de puestos de trabajo, así como una creciente falta de competitividad en el sector.

Rosato atribuye la situación a la retracción del mercado interno y a la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores, lo que ha llevado a menores ventas y reducción en la producción. En los últimos 27 meses, más de 26.000 pymes han cerrado, resultando en la pérdida de 172.280 puestos de trabajo registrados, de acuerdo con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

El empresario también destacó que muchas empresas están siendo empujadas hacia la informalidad debido a elevadas tasas de interés y costos de servicios. Para mitigar la crisis, Industriales Pymes Argentinos ha presentado un proyecto de ley de emergencia económica y productiva ante el Congreso, buscando incentivos que promuevan la recuperación del sector.

Rosato hizo un llamado a la necesidad de una reforma tributaria que mejore la competitividad, advirtiendo que sin cambios estructurales, la contracción en la industria y otros sectores continuará empeorando. La recuperación del tejido productivo dependerá de políticas que fortalezcan a las pymes y preserven el empleo.