Argentina aumenta su deuda para mantener el equilibrio externo económico

La situación económica de Argentina presenta un panorama complejo y debatido, especialmente en relación con su financiamiento externo. A pesar de las afirmaciones del Banco Central sobre un ciclo de expansión económica sin desequilibrio, el informe del Indec revela un déficit en la cuenta corriente que, aunque ha disminuido, sigue siendo significativo.
En el primer trimestre de 2026, el déficit de cuenta corriente se redujo de US$ 5.158 millones a US$ 1.651 millones en comparación interanual, lo que indica una mejora de casi US$ 3.500 millones. Sin embargo, esta disminución no proviene de una verdadera reestructuración económica, sino de un aumento temporal en las exportaciones, impulsado por condiciones de precios internacionales favorables.
Este contexto resalta la importancia de una lectura crítica, ya que confundir una mejora coyuntural con un cambio estructural puede llevar a errores en la interpretación de la estabilidad económica del país.