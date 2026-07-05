Domingo, 5 de Julio 2026
Política

Menem denuncia recorte de fondos: familias vulnerables de La Rioja en riesgo

La reducción de programas sociales por parte del Gobierno nacional afecta la asistencia a familias vulnerables en La Rioja, donde la demanda continúa en aumento. Intendentes solicitan ayuda urgente.

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Redacción Equipo Editorial
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El ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social de La Rioja, Alfredo Menem, manifestó su preocupación por el ajuste en los programas sociales del Gobierno nacional, que ha reducido recursos destinados a la asistencia de familias vulnerables. Menem destacó que la demanda de ayuda ha aumentado debido a la crisis económica y las bajas temperaturas, mientras que los recursos provenientes de Nación han disminuido considerablemente.

Durante el reciente Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, se discutió el incremento en las necesidades sociales, coincidiendo en que la asistencia requerida supera la capacidad de respuesta actual. Intendentes y secretarios de Desarrollo Social de diferentes departamentos están en constante búsqueda de frazadas, colchones, ropa de abrigo y alimentos para ayudar a quienes más lo necesitan.

Menem criticó la eliminación de la mayoría de los programas sociales a nivel nacional, señalando que solo se están transfiriendo fondos limitados para el Programa PAR, destinado a comedores escolares. Afirmó que La Rioja cumple con todas las obligaciones de rendición de cuentas, pero denunció que las decisiones políticas del Gobierno nacional han llevado a un trato desigual hacia la provincia.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial programas sociales crisis económica asistencia social desarrollo social
TL;DR

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