Gabriela Pedrali critica la impunidad del gobierno de Milei tras la salida de Adorni

La diputada Gabriela Pedrali cuestiona la gestión de Javier Milei, señalando que la renuncia de Adorni refleja un problema de impunidad en el Gobierno nacional. La situación pone en evidencia la falta de responsabilidad política y el respaldo incondicional a funcionarios cuestionados.

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La diputada nacional Gabriela Pedrali criticó la reciente salida de Adorni, afirmando que no fue una decisión personal, sino el resultado de un escándalo insostenible. Según Pedrali, la responsabilidad recae en el presidente Javier Milei y otros líderes de La Libertad Avanza, quienes respaldaron a Adorni hasta el final.

Durante más de cien días, Adorni intentó permanecer en su cargo, incluso mintiendo en la Cámara de Diputados, afirmó Pedrali. La legisladora destacó que no quería enfrentar una interpelación ni una moción de censura, donde su situación se habría expuesto aún más. Además, enfatizó que el problema va más allá del exfuncionario, involucrando al Gobierno nacional en su conjunto.

Pedrali acusó al oficialismo de promover una cultura de impunidad y falta de responsabilidad política, subrayando que Adorni es un reflejo del modelo político actual en Argentina. La diputada concluyó que el oficialismo fomenta dirigentes carentes de compromiso con la gestión pública y el debate democrático.