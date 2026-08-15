Sábado, 15 de Agosto 2026
La Rioja

Modificación de la ordenanza de nocturnidad: impacto en la vida nocturna de La Rioja

El Concejo Deliberante de la capital inicia el debate sobre cambios en los horarios de locales bailables y una actualización tarifaria para taxis y remises, buscando mejorar la seguridad y el acceso.

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Redacción Equipo Editorial
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El Concejo Deliberante de la capital ha comenzado el análisis de dos proyectos clave que abordan la nocturnidad y el transporte en la ciudad. Uno de ellos propone modificar los horarios de apertura y cierre de los locales bailables, mientras que el otro busca actualizar las tarifas del servicio de taxis y remises.

El concejal Guillermo Benzo destacó que estas reformas son necesarias debido a que la normativa actual, vigente desde hace 15 años, ya no se adapta a las condiciones actuales. Según Benzo, la modificación busca mejorar la seguridad en los accesos a los locales, especialmente en la zona de la Circunvalación, donde se han reportado problemas de aglomeraciones peligrosas.

También se pretende desincentivar las "previas" y "afters", promoviendo un traslado seguro de los jóvenes. Además, se considera la inclusión laboral de trabajadores del sector gastronómico, quienes no pueden asistir a los locales después de su jornada laboral debido a las restricciones horarias. Por otro lado, la propuesta de ajuste tarifario presentada por los taxistas y remiseros ha sido recibida y será derivada a la Comisión de Servicios Públicos para su análisis.

Etiquetas: argentina política transporte nocturnidad concejo deliberante seguridad
TL;DR

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