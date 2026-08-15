Efemérides del 15 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 15 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 15 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 15 de agosto de 2026

1537 – en el Virreinato del Perú, Juan de Salazar funda Asunción del Paraguay.

– en el Virreinato del Perú, Juan de Salazar funda Asunción del Paraguay. 1880 – en Illapel (Chile) sucede un terremoto de 8,8 ML; deja 25 muertos. Véase Terremoto de Illapel de 1880.

– en Illapel (Chile) sucede un terremoto de 8,8 ML; deja 25 muertos. Véase Terremoto de Illapel de 1880. 1898 – en Palermo se funda el club de fútbol Club Atlético Estudiantes.

– en Palermo se funda el club de fútbol Club Atlético Estudiantes. 1902 – en Uruguay se funda el club de fútbol Montevideo Wanderers Fútbol Club.

– en Uruguay se funda el club de fútbol Montevideo Wanderers Fútbol Club. 1904 – en Villa Crespo (Buenos Aires) se funda el club de fútbol Argentinos Juniors.

– en Villa Crespo (Buenos Aires) se funda el club de fútbol Argentinos Juniors. 1981 – Boca Juniors empata con Racing Club por 1-1 y se corona campeón del Campeonato Metropolitano con la figura máxima de Diego Maradona.

– Boca Juniors empata con Racing Club por 1-1 y se corona campeón del Campeonato Metropolitano con la figura máxima de Diego Maradona. 1984 – Matías Caruzzo, futbolista argentino.

– Matías Caruzzo, futbolista argentino. 1985 – Santiago Stieben, actor y productor argentino.

– Santiago Stieben, actor y productor argentino. 1990 – Diana Amarilla, actriz y cantante argentina.

– Diana Amarilla, actriz y cantante argentina. 2000 – Alan Rodríguez, futbolista paraguayo.

💡 ¿Sabías que...? El 15 de agosto de 1969 comenzó el famoso festival de Woodstock en Estados Unidos, que reunió a más de 400,000 personas para celebrar la música y la paz. Este evento se convirtió en un símbolo de la contracultura de los años 60 y marcó un hito en la historia del rock. La paz y el amor que promovía se convirtieron en un legado cultural que perdura hasta hoy.

En el mundo: 15 de agosto de 2026