Efemérides del 15 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 15 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 15 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 15 de agosto de 2026
- 1537 – en el Virreinato del Perú, Juan de Salazar funda Asunción del Paraguay.
- 1880 – en Illapel (Chile) sucede un terremoto de 8,8 ML; deja 25 muertos. Véase Terremoto de Illapel de 1880.
- 1898 – en Palermo se funda el club de fútbol Club Atlético Estudiantes.
- 1902 – en Uruguay se funda el club de fútbol Montevideo Wanderers Fútbol Club.
- 1904 – en Villa Crespo (Buenos Aires) se funda el club de fútbol Argentinos Juniors.
- 1981 – Boca Juniors empata con Racing Club por 1-1 y se corona campeón del Campeonato Metropolitano con la figura máxima de Diego Maradona.
- 1984 – Matías Caruzzo, futbolista argentino.
- 1985 – Santiago Stieben, actor y productor argentino.
- 1990 – Diana Amarilla, actriz y cantante argentina.
- 2000 – Alan Rodríguez, futbolista paraguayo.
El 15 de agosto de 1969 comenzó el famoso festival de Woodstock en Estados Unidos, que reunió a más de 400,000 personas para celebrar la música y la paz. Este evento se convirtió en un símbolo de la contracultura de los años 60 y marcó un hito en la historia del rock. La paz y el amor que promovía se convirtieron en un legado cultural que perdura hasta hoy.
En el mundo: 15 de agosto de 2026
- 717 – se inicia el segundo asedio árabe a Constantinopla, una de las mayores campañas islámicas contra el Imperio Romano Oriental (Bizantino).
- 718 – en el Imperio bizantino finaliza el Sitio de Constantinopla, con lo que se detiene la Expansión musulmana; al menos 130.000 árabes del Califato Omeya pierden la vida y toda la flota es destruida, producto del fuego griego. El impacto en los musulmanes es tal, que hasta 1453 no intentarán tomar de nuevo la ciudad, por considerarla inexpugnable.
- 778 – en Roncesvalles, Carlomagno es derrotado por los vascones en la batalla de Roncesvalles. Muere el héroe Roldán.
- 927 – en el sur de Italia, los sarracenos conquistan y destruyen la villa de Tarento.
- 1007 – en Yucatán (México), Ah Suytok Tutul Xiu funda la villa de Uxmal (según el calendario maya).
- 1096 – inicio formal de la Primera Cruzada, anunciada por el papa Urbano II.
- 1097 – en Consuegra (Toledo) son derrotadas las tropas de Alfonso VI en la batalla de Consuegra.
- 1185 – en Georgia, a 140 km del mar Negro, la reina Tamar de Georgia consagra el monasterio de Vardzia, construido como una caverna en la montaña.
- 1248 – en Colonia (Alemania) se pone la piedra fundacional de la catedral de Colonia, construida para alojar el relicario de los Tres Reyes Magos (la Catedral será terminada en 1880).
- 1261 – en Constantinopla (Turquía), Miguel VIII Paleólogo es coronado emperador bizantino.
- 1281 – durante la segunda invasión al Japón, la flota del Imperio mongol es destruida por un ‘viento divino’ (kamikaze) por segunda vez en la batalla de Koan.
- 1284 – Juana I de Navarra se casa con Felipe IV de Francia por lo cual se convertiría un año más tarde en reina de Francia.
- 1304 – en los Monte Tauro, al sur de Turquía, las tropas almogávares de Roger de Flor vencen a los otomanos.
- 1341 – capitulación de la localidad de Alcalá la Real (Jaén) a manos del ejército de Alfonso XI de Castilla.
- 1430 – en Italia, Francisco I Sforza, señor de Milán (Italia), conquista la villa de Lucca.
- 1461 – el Imperio de Trebisonda se rinde ante las fuerzas del sultán Mehmed II (que en 1453 había conquistado Constantinopla). Algunos historiadores consideran que este fue el verdadero final del Imperio bizantino. El emperador David es exiliado y más tarde asesinado.
- 1466 – Enrique IV de Castilla concede facultades a los alcaldes de Guipúzcoa para sentenciar en casos de brujería.
- 1483 – en Roma (Italia), el papa Sixto IV consagra la Capilla Sixtina.
- 1496 – al sur de la isla de La Española se funda la ciudad de Santo Domingo, un lugar propicio para la salida del oro de las minas de San Cristóbal.
- 1511 – en la isla de Cuba, el «adelantado» Diego Velázquez de Cuéllar (1465-1524) funda la aldea Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, una de las primeras localidades fundadas por españoles en América. El 27 de noviembre de 1492, Cristóbal Colón la había descrito como «la más hermosa cosa del mundo».
- 1511 – Afonso de Albuquerque de Portugal conquista la ciudad de Malaca, capital del sultanato de Malaca.
- 1514 – ante los abusos a los que son sometidos los indios, Bartolomé de las Casas renuncia a la encomienda esclavista que se le había asignado en La Española y regresa a España.
- 1519 – Pedrarias Dávila funda la ciudad Nuestra Señora de la Asunción de Panamá.
- 1532 – en el Virreinato del Perú Francisco Pizarro funda San Miguel de Piura.
- 1534 – en lo que es hoy Ecuador (dentro del Virreinato del Perú), Sebastián de Belalcázar y Diego de Almagro fundan la ciudad de Santiago de Quito, hoy Santiago de Guayaquil.
- 1537 – en el Virreinato del Perú, Juan de Salazar funda Asunción del Paraguay.
- 1539 – en el Virreinato del Perú se funda la Muy Noble y Leal Ciudad de los Caballeros de León de Huánuco (actual Huánuco).
- 1540 – en el Virreinato del Perú Garci Manuel de Carbajal funda la Villa de la Asunción de Nuestra Señora del Valle Hermoso de Arequipa (actual Arequipa, en el sur de Perú).
- 1550 – En el Colegio de San Gregorio de Valladolid (España), se reúne una junta de teólogos y juristas para debatir la moralidad de la conquista y dominio de América. En el debate fue destacable la participación de los religiosos fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, con posturas enfrentadas, así como las intervenciones de Domingo de Soto, Melchor Cano, Pedro de la Gasca o el Arzobispo Carranza.
- 1620 – en Inglaterra, el navío Mayflower parte del puerto de Southampton.
- 1684 – en Regensburg (Ratisbona), la España de Carlos II y el Sacro Imperio Romano Germánico de Leopoldo I de Habsburgo firman una tregua de veinte años con la Francia de Luis XIV, que termina con la llamada Guerra de las Reuniones, pero que duraría hasta 1688, al iniciarse la guerra de la Liga de Augsburgo.
- 1702 – una escuadra anglo-neerlandesa saquea los puertos españoles de Rota y el Puerto de Santa María.
- 1761 – en Versalles (Francia), el embajador español marqués de Grimaldi firma el Tercer Tratado de Familia entre España y Francia.
- 1805 – en el Monte Sacro (Roma), el futuro Libertador venezolano Simón Bolívar, ante Simón Rodríguez, su antiguo maestro y tutor, jura la libertad de su patria y de toda América.
- 1806 – Liechtenstein se independiza del Sacro imperio romano germánico (disuelto el 6 de agosto).
- 1812 – en la Plaza Mayor de Madrid (España) se proclama la Constitución promulgada por las Cortes de Cádiz.
- 1869 – por medio de los acuerdos de rendición al final de la Guerra Boshin, el Imperio japonés rebautiza el territorio de la República de Ezo como Hokkaido (siendo este el nombre actual de la isla de Japón).
- 1876 – fecha del prólogo de la publicación de la liturgia del primer grado (aprendiz (de masón)) del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, firmado por Manuel M. Molina (1891-1974), abogado, político, diplomático y maestro masón grado 33, gran secretario general del Supremo Consejo de México, y mandada observar por éste a todas las respetables logias de su jurisdicción.
- 1880 – en Illapel (Chile) sucede un terremoto de 8,8 ML; deja 25 muertos. Véase Terremoto de Illapel de 1880.
- 1884 – en París, la Academia de Medicina aprueba el método Pasteur de curación de la rabia.
- 1885 – en Berlín se pone en funcionamiento la primera central eléctrica de Alemania para el suministro privado.
- 1892 – en Chile se funda el club de deportes Santiago Wanderers, el más antiguo equipo de fútbol de ese país.
- 1898 – en Palermo se funda el club de fútbol Club Atlético Estudiantes.
- 1902 – en Uruguay se funda el club de fútbol Montevideo Wanderers Fútbol Club.
- 1904 – en Villa Crespo (Buenos Aires) se funda el club de fútbol Argentinos Juniors.
- 1906 – el papa Pío X publica la encíclica Gravissimo officii, contra la Ley de Separación de la Iglesia y el Estado promulgada en Francia.
- 1908 – en Prusia se autoriza el ingreso de las mujeres en las universidades.
- 1912 – el ministro de Asuntos Exteriores austro-húngaro, Leopold Berchtold, propone una conferencia de las grandes potencias con el fin de evitar una guerra en los Balcanes.
- 1914 – en Panamá, con la primera travesía de un barco de línea comercial; el vapor estadounidense de pasajeros y carga Ancón, se inicia el tráfico a través del Canal de Panamá
- 1914 – en la actual Alemania ―en el marco de la Primera Guerra Mundial―, el primer ejército del Imperio ruso, dirigido por Paul von Rennenkampf, ingresa en Prusia oriental.
- 1914 – comienza la batalla de Cer, la primera victoria de los Aliados en la Primera Guerra Mundial.
- 1914 – en Spring Green (Wisconsin), Julian Carlton, sirviente del arquitecto Frank Lloyd Wright, incendia la casa de este y mata a hachazos a siete personas (entre ellas la amante de Wright).
- 1915 – en Nueva York (Estados Unidos), un artículo del diario New York World revela que el Gobierno alemán le compró dos millones de dólares de fenol al empresario estadounidense Thomas Edison, para que la fábrica alemana Bayer fabricara aspirinas; de otro modo ese fenol se hubiera vendido a Gran Bretaña para fabricar explosivos para la Guerra mundial.
- 1916 – en Inglaterra ―en el marco de la Primera Guerra Mundial―, los aviones alemanes bombardean Dover, Londres y Folkestone.
- 1917 – en Virginia (Estados Unidos) se consigue la primera comunicación inalámbrica y radiofónica entre un avión y la estación de seguimiento, así como entre dos aviones.
- 1922 – el Gobierno alemán se declara incapaz de pagar las reparaciones de guerra que adeuda y propone reducirlas a una cuarta parte.
- 1923 – en Weimar (Alemania) se instala la Escuela Bauhaus de arte y arquitectura.
- 1926 – en España se aprueba la reforma del Plan de Bachillerato.
- 1932 – en Nueva York empieza a funcionar la emisora de televisión CBS, que difunde la primera serie del mundo: Revista mundial.
- 1934 – el excanciller Franz von Papen entrega a Adolf Hitler el testamento político de Paul von Hindenburg, muerto el 2 de agosto anterior.
- 1938 – el buque británico Queen Mary conquista la «cinta azul» en la travesía del Atlántico.
- 1938 – en México se celebra el primer Congreso Internacional de la Enseñanza de la Literatura Iberoamericana.
- 1938 – en España se funda la revista Norte, mensuario teórico socialista.
- 1939 – en la cueva de los Murciélagos, cerca de Jumilla (Murcia) se descubren pinturas rupestres.
- 1939 – en México, Manuel Ávila Camacho es elegido presidente.
- 1939 – en Neuhammer (Alemania), trece aviones Stuka se estrellan en tierra durante una práctica aérea de sincronización. No hay sobrevivientes.
- 1940 – en el puerto de la isla Tinos, en aguas del mar Egeo, un submarino italiano torpedea y hunde al crucero griego Elli. Se trata de la mayor provocación italiana antes del inicio de la Guerra greco-italiana (28 de octubre de 1940 al 23 de abril de 1941).
- 1943 – en Marín (Pontevedra) se inaugura la Escuela Naval Militar.
- 1943 – la aldea Asquerosa (España) cambia su nombre por el de Valderrubio, ya que produce los mejores tabacos rubios de la vega de dicha provincia.
- 1945 – en Japón ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial―, el emperador Hirohito anuncia la capitulación japonesa, poniendo fin a la guerra.
- 1945 – se independizan las dos Coreas.
- 1947 – Reino Unido concede a India y Pakistán el estatuto de Estados Independientes Asociados a la Mancomunidad de Naciones.
- 1947 – en Ecuador, la Asamblea elige presidente interino a Carlos Arosemena.
- 1948 – en Corea del Sur, una asamblea constituyente proclama la república.
- 1950 – el papa Pío XII proclama el dogma de la Asunción de la Virgen.
- 1950 – Indonesia se convierte en Estado unitario.
- 1950 – Un terremoto de 8.6 en el estado indio de Assam y la región china del Tíbet deja 4800 muertos.
- 1954 – en Paraguay, Alfredo Stroessner asume como presidente de Paraguay, y como tal se mantendrá en sucesivas elecciones, hasta el 3 de febrero de 1989.
- 1960 – tras 82 años de dominio británico, Chipre se proclama independiente.
- 1960 – en África, la República Popular del Congo se independiza de Imperio francés.
- 1962 – en Estados Unidos sale a la venta la revista Amazing Fantasy n.º 15, que muestra la primera aparición del héroe adolescente Spider-Man, creado por Stan Lee y Steve Ditko.
- 1963 – en Chile el conjunto The High & Bass (conocidos más adelante como Los Jaivas) hacen su primera presentación en vivo en el Teatro Municipal de Viña del Mar.
- 1965 – en Santiago de Chile se funda el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, organización revolucionaria que tuvo entre sus filas a luchadores como Miguel Enríquez, Bautista van Schouwen y Clotario Blest.
- 1965 – en Nueva York (Estados Unidos), la banda británica The Beatles realiza un recital ante 60 000 personas en el estadio Shea. Se considera que este evento fue el inicio del «rock de estadio»
- 1968 – en Montevideo (Uruguay), un cuarto de millón de personas salen a las calles por el asesinato del estudiante Líber Arce (fallecido el día anterior), contra el gobierno de Jorge Pacheco Areco.
- 1969 – en el poblado de Bethel (Estados Unidos) comienza el festival de Woodstock, que con una afluencia de entre 400-500 mil espectadores se convirtió en un hito para la cultura contemporánea.
- 1971 – Baréin se independiza del Imperio británico.
- 1971 – en Estados Unidos, el presidente Richard Nixon, acaba con el patrón oro al anunciar la suspensión de la convertibilidad en metal del dólar estadounidense (Nixon Shock).
- 1971 – en la Ciudad de México), Verónica Castro marca, a los 18 años de edad, el primer gol anotado por una mujer en el Estadio Azteca (desde el 2026 llamado Estadio Banorte; únicamente para el Mundial de Fútbol 2026 llamado Estadio Ciudad de México) en un partido de exhibición entre actores y actrices en la inauguración del II Campeonato Mundial de Futbol Femenil.
- 1973 – en el marco de la guerra de Vietnam, Estados Unidos finaliza el bombardeo de civiles en Camboya.
- 1975 – en Bangladés, el Ejército da un golpe de Estado y fusila al presidente, Sheikh Mujibur Rahman y a sus familiares.
- 1976 – entre Quito y Cuenca (Ecuador) desaparece el Vuelo 011 de SAETA con 59 personas a bordo.
- 1977 – el radiotelescopio Big Ear (Radio Observatorio de la Universidad Estatal de Ohio) capta la llamada «Señal WOW», una posible comunicación radial extraterrestre.
- 1978 – en Bolivia se funda el partido ADN (Acción Democrática Nacionalista), formado por los seguidores del que fuera jefe de Estado, Hugo Bánzer Suárez.
- 1981 – Boca Juniors empata con Racing Club por 1-1 y se corona campeón del Campeonato Metropolitano con la figura máxima de Diego Maradona.
- 1985 – en Barcelona es robado el Banco Hispanoamericano, con un botín cercano a los seis mil millones de pesetas.
- 1986 – el FMI (Fondo Monetario Internacional) suspende sus créditos a Perú.
- 1988 – la CEE (Comunidad Económica Europea) establece relaciones diplomáticas con Alemania del Este.
- 1989 – en Ecuador, General Villamil es elevado a cantón de la Provincia del Guayas.
- 1990 – el Gobierno de Mozambique, tras abandonar el marxismo-leninismo, legaliza el multipartidismo.
- 1991 – el Comité de Descolonización de la ONU reafirma el derecho de Puerto Rico a la libre determinación de independencia.
- 1993 – en Stuttgart (Alemania), Valentí Massana gana la medalla de oro en los 20 km marcha.
- 1993 – en Paraguay, Juan Carlos Wasmosy toma posesión como presidente.
- 1994 – en Sudán, fuerzas francesas capturan al terrorista venezolano Carlos el Chacal (Ilich Ramírez Sánchez).
- 1998 – en la pequeña localidad norirlandesa de Omagh, la banda terrorista IRA Auténtico realiza un atentado con coche bomba que deja un saldo de 29 muertos.
- 1998 – en Moscú (Rusia) se reúnen Anatoli Chubáis (negociador de la deuda externa rusa), Serguéi Dubinin (presidente del Banco Central de Moscú) y Serguéi Kiriyenko (primer ministro ruso) para evitar la devaluación del rublo.
- 1998 – en Paraguay, Raúl Cubas Grau asume como presidente.
- 2002 – La zona dañada del Pentágono a causa de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 vuelve a operar.
- 2003 – en Paraguay, Nicanor Duarte Frutos asume como presidente.
- 2003 – en Puertollano (España) se produce un incendio en la refinería de Repsol, que deja tres muertos.
- 2003 – Libia reconoce oficialmente su responsabilidad en el atentado de Lockerbie (Escocia), en la que murieron 270 personas en un avión de Pan Am que se estrelló en 1988.
- 2004 – en Venezuela, Hugo Chávez gana el referéndum presidencial en su contra con un 58% de los votos.
- 2004 – en los Juegos Olímpicos de Atenas, la selección estadounidense de baloncesto ―ante Puerto Rico― cosecha su primera derrota olímpica desde que está formada por jugadores de la NBA.
- 2004 – la revista Pediatric Research publica la identificación de 9 genes implicados en la muerte súbita del lactante.
- 2005 – el gobierno de Indonesia y la guerrilla separatista del Movimiento Aceh Libre (GAM) suscriben un histórico acuerdo de paz tras 30 años de enfrentamiento.
- 2007 – en el mar peruano, frente a la ciudad de Pisco se registra un terremoto de magnitud 8 en la escala de magnitud de momento.
- 2008 – en Liechtenstein se funda el primer y único canal de televisión de ese país, 1 FLTV.
- 2008 – en Paraguay, el ex obispo Fernando Lugo asume la presidencia, dejando atrás más de 60 años de gobierno del Partido Colorado ―que incluyó la dictadura (entre 1954 y 1989) del general colorado Alfredo Stroessner―.
- 2013 – en Paraguay asume la presidencia Horacio Cartes, candidato presidencial del Partido Colorado, el cual vuelve a gobernar. Cartes es el sucesor en el cargo de Federico Franco, cuyo sucesor fue Fernando Lugo.
- 2013 – en el sur de Beirut (Líbano), cerca de una casa utilizada por el grupo libanés Hezbolá, explota una bomba. Mueren al menos 27 personas y 226 quedan heridas. En un video en línea, un desconocido grupo terrorista suní se responsabiliza del atentado.
- 2013 – en Estados Unidos, el Instituto Smithsoniano anuncia el descubrimiento del olinguito, la primera especie carnívora descubierta en el continente americano en 35 años.
- 2018 – en Paraguay asume la presidencia Mario Abdo Benítez.
- 2021 – en la guerra de Afganistán, los talibanes toman Kabul, capital de la República Islámica de Afganistán, autoproclamando el Emirato islámico de Afganistán y dando fin a la guerra.
- 2022 – la exitosa serie de televisión Better Call Saul realiza su última emisión en AMC, dando fin a la serie con su episodio final "Saul Gone".
- 2023 – en Paraguay asume la presidencia Santiago Peña.
- 2023 – Incendio forestal en Tenerife, el peor de Canarias en 40 años.