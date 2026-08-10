Efemérides del 10 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 10 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 10 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 10 de agosto de 2026
- 1903 – en París mueren 84 personas en un accidente de metro.
- 1912 – en Argentina, por iniciativa del Aeroclub Argentino, se crea la Escuela de Aviación Militar. Por ello se conmemora el Día de la Fuerza Aérea Argentina.
- 1937 – Inauguración de los edificios que ocupa actualmente la Escuela de Aviación Militar en la Guarnición Aérea Córdoba. Preside el acto el presidente de la Nación, general de división Agustín Pedro Justo.
- 1968 – Fabián Vena, actor argentino.
- 1973 – Javier Zanetti, futbolista argentino.
- 1977 – Luciana Aymar, jugadora argentina de hockey sobre hierba.
- 1979 – Se crea en Argentina el Liceo Aeronáutico Militar en la localidad de Funes, provincia de Santa Fe.
- 1999 – Yeferson Contreras, futbolista colombiano.
- 2000 – Germán Todino, piloto de automovilismo argentino.
- 2007 – en Chile, asume como entrenador del equipo nacional de fútbol el argentino Marcelo Bielsa.
El 10 de agosto de 1628, el barco de guerra sueco Vasa zarpó de Estocolmo en su viaje inaugural, pero se hundió en el puerto apenas veinte minutos después de zarpar. Este desastre se debió a errores en el diseño y construcción del barco, y se convirtió en un símbolo de la arrogancia de la monarquía sueca. El Vasa fue recuperado en 1961 y es ahora un destacado museo en Estocolmo.
En el mundo: 10 de agosto de 2026
- -612 – la capital del Imperio asirio, Nínive, cae a manos de los babilonios y los medos.
- 843 – se firma el Tratado de Verdún, que dividió al poderoso imperio Carolingio de Carlomagno entre sus tres nietos y finalizó la guerra civil carolingia.
- 955 – el rey Otón I consolida su autoridad por expulsar a las fuerzas magiares en la batalla de Lechfeld.
- 997 – en Galicia, las tropas de Almanzor saquean y destruyen la ciudad de Santiago de Compostela, llevándose como botín las campanas de la ciudad.
- 1343 – una segunda exploración llega a las islas Canarias al mando del navegante mallorquí Jaime Ferrer.
- 1519 – desde Sevilla (España) parte la expedición española a las Molucas navegando hacia el oeste, con 5 naves y 239 personas, al mando de Magallanes (portuñol), encontrando el estrecho que comunica Atlántico y Pacífico, contactando con los patagones y descubriendo numerosas islas, como las de los Ladrones (hoy Guam y Marianas), las Filipinas y una vez muertos él y Barbosa, Carvalho depuesto por mala conducta; con el mando de Espinosa, este emprende la vuelta hacia el este con la Trinidad y Elcano con La Victoria hacia el Oeste buscando y completando así la primera vuelta al mundo, junto con 17 navegantes y uno que se quedó en Tenerife, posteriormente llegaron 12 más que habían sido detenidos por los portugueses en Cabo Verde y años después llegaron los 5 supervivientes de la Trinidad.
- 1520 – En Santiago de Compostela, España, una multitud numerosa encabeza una revuelta callejera contra el impuesto extraordinario aprobado por el rey Carlos I para sufragar los gastos de su elección como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (préstamos, sobornos y viajes). La multitud apresó al representante de las Cortes y amenazó con ahorcarlo de no derogar el impuesto.
- 1557 – en la batalla de San Quintín, las tropas de Felipe II, compuestas por contingentes españoles, flamencos, alemanes e ingleses, derrotan a las francesas de Enrique II.
- 1627 – las fuerzas francesas, a las órdenes del cardenal Richelieu, inician el sitio de La Rochelle contra los hugonotes.
- 1628 – zarpa el navío de guerra sueco "Vasa" en su viaje inaugural, y se hunde tras recorrer solo 1500 metros.
- 1675 – A las 15:14 el astrónomo real John Flamsteed colocó la primera piedra del nuevo Observatorio Real (Real Observatorio de Greenwich).
- 1678 – en la Paz de Nimega, Francia pone fin a una guerra que sostenía contra España, Países Bajos, Estados alemanes y Dinamarca.
- 1697 – el Conde de Corzana, Diego Hurtado de Mendoza, hace capitular Barcelona a las tropas del Duque de Vendôme que las estaban asediando desde hacía dos meses, en el marco de la guerra de los Nueve Años. Se oponen a esta rendición las autoridades barcelonesas y el Príncipe de Hesse-Darmstadt, futuro virrey de Cataluña.
- 1759 – Carlos III es proclamado rey de España.
- 1792 – en Francia se deroga la monarquía durante la revolución.
- 1793 – en Francia se inaugura el denominado Museo Central de las Artes o Museo de la República, en la gran galería del palacio del Louvre.
- 1809 – en Quito (Ecuador) un grupo de sublevados formaron una junta de gobierno provisional en apoyo al depuesto rey de España, Fernando VII. (A este evento se le conoce en el Ecuador como Primer Grito de Independencia). Por esa razón, la ciudad lleva el subtítulo «Luz de América».
- 1813 – en Chile se funda el Instituto Nacional (actual Instituto Nacional Gral. José Miguel Carrera).
- 1819 – en Santafé de Bogotá entra triunfante Simón Bolívar.
- 1839 – en Francia se presenta el daguerrotipo, el primer paso hacia la fotografía.
- 1897 – Felix Hoffmann descubre el ácido acetilsalicílico, conocido como aspirina.
- 1902 – en Cabo Haitiano desembarcan tropas y entran en combate causando 50 muertos, durante la Guerra Civil de Haití.
- 1903 – en París mueren 84 personas en un accidente de metro.
- 1904 – Port Arthur es testigo de la desastrosa derrota de la flota rusa causada por la armada japonesa durante el transcurso de la guerra ruso-japonesa.
- 1911 – en Reino Unido, la Cámara de los Comunes fija en 400 libras anuales el salario de los diputados.
- 1912 – en Argentina, por iniciativa del Aeroclub Argentino, se crea la Escuela de Aviación Militar. Por ello se conmemora el Día de la Fuerza Aérea Argentina.
- 1913 – el territorio de Macedonia que pertenecía a Bulgaria es cedido en parte a Serbia y Grecia tras el tratado de Bucarest que pone fin a la segunda guerra balcánica.
- 1918 – Nicaragua y Honduras mantienen diferencias en la fijación de fronteras y aceptan el arbitraje de España.
- 1920 – se firma el Tratado de Sèvres entre el Imperio otomano y el Triple Entente que inició la partición del Imperio otomano.
- 1924 – en Berlín se presenta la bandera de la Unión, con los colores negro, rojo y amarillo.
- 1927 – en el norte de África finaliza la guerra que España mantenía contra los marroquíes.
- 1927 – en el monte Rushmore (Dakota del Sur) el escultor Gutzon Borglum y su hijo Lincoln comienzan a esculpir en la roca viva el monumento a los presidentes George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.
- 1927 – en Ecuador, se inaugura el Banco Central.
- 1929 – en las obras de los saltos del Duero (España), una explosión causa 17 heridos.
- 1932 – en España el general José Sanjurjo intenta un golpe de Estado (Sanjurjada).
- 1932 – en el Museo del Louvre (París) aparece rajada la obra El Ángelus de Millet.
- 1934 – en Chicago (Estados Unidos), mueren unas 350 personas a causa de una ola de calor.
- 1934 – en Lima (Perú) se inaugura una nueva estación radiodifusora; la más potente en onda corta de toda Sudamérica.
- 1937 – los obispos españoles publican una carta sobre la altísima significación de la «cruzada nacional» contra el Gobierno de la República.
- 1937 – Inauguración de los edificios que ocupa actualmente la Escuela de Aviación Militar en la Guarnición Aérea Córdoba. Preside el acto el presidente de la Nación, general de división Agustín Pedro Justo.
- 1938 – el avión FW 200 Cóndor se convierte en el primer avión destinado a líneas aéreas regulares con su travesía sin escalas entre Berlín y Nueva York.
- 1938 – en Bogotá (Colombia) se inaugura el Estadio Nemesio Camacho El Campín.
- 1939 – el escritor César Vallejo publica Poemas humanos.
- 1941 – en España, Fermín Trueba se proclama campeón de ciclismo.
- 1941 – en Bilbao se inaugura la primera feria de muestras.
- 1944 – en Ecuador, una huelga ferroviaria paraliza los trenes de viajeros y mercancías.
- 1945 – Japón solicita de los aliados un armisticio a través del Gobierno suizo. Los aliados piden la "rendición incondicional".
- 1945 – tropas soviéticas entran en Corea.
- 1946 – finalizan sin acuerdo las negociaciones de Fontainebleau entre Francia y Vietnam.
- 1946 – llega a Madrid el general de aviación estadounidense, James Doolittle.
- 1949 – el boxeador Luis Romero se proclama campeón europeo de peso gallo.
- 1951 – en Ion Sion (Rumania) se registra la temperatura más alta en la Historia de ese país: 44,5 °C (112,1 °F).
- 1952 – en Luxemburgo se inaugura la CECA.
- 1954 – Indonesia proclama su independencia y se desvincula de Países Bajos.
- 1956 – en Argel, un atentado —atribuido a los colonos extremistas en la Casbah— causa la muerte de varias decenas de personas.
- 1957 – en el área U12c.02 del Sitio de pruebas atómicas de Nevada, a las 0:59 (hora UTC) ―a las 16:59 (hora local) del 9 de agosto―, Estados Unidos detona su bomba atómica Saturn, de 0,00005 kilotones. Es la bomba n.º 102 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1962 – en Cáceres (España) el conjunto urbano de Trujillo es declarado "ciudad monumental histórico-artístico".
- 1962 – primera publicación del personaje ficticio y superhéroe "El Hombre Araña" (Spider-Man).
- 1963 – en España se aprueban proyectos de ley para establecer un régimen de autonomía en Fernando Poo y Río Muni (Guinea Ecuatorial).
- 1964 – el papa Pablo VI publica su primera encíclica: Eclesiam suam.
- 1969 – un día después de los asesinatos de la actriz Sharon Tate y cuatro personas más, la secta del líder Charles Manson asesinan a Leno y Rosemary Labianca.
- 1970 – en Grecia, el gobierno decide liberar a 500 presos que retenía en campos de concentración.
- 1974 – los españoles Antonio Goróstegui y Manuel Albalat se proclaman campeones del mundo en la clase 470 de vela.
- 1979 – en su toma de posesión como presidente de Ecuador, Jaime Roldós declara una amplia amnistía y anuncia la formación de un Gobierno de concentración nacional.
- 1979 – Michael Jackson presenta su primer disco solista Off The Wall. Es el primero en alcanzar 4 sencillos en el Top 10 estadounidense.
- 1979 – Se crea en Argentina el Liceo Aeronáutico Militar en la localidad de Funes, provincia de Santa Fe.
- 1982 – en España se crea la comunidad autónoma de Canarias.
- 1983 – Licio Gelli, ex gran maestro de la logia masónica italiana P-2, se evade de la prisión de Ginebra (Suiza), donde estaba preso desde hacía un año.
- 1983 – el Tribunal Constitucional español considera que la LOAPA (Ley Orgánica para Armonizadora del Proceso Autonómico) ni es orgánica ni armonizadora, por lo que le confiere un rango inferior al de los estatutos de autonomía, suprime siete artículos y modifica otros tantos. La sentencia, dictada a instancias del recurso presentado por los gobiernos catalán y vasco, significa un revés para el gobierno socialista.
- 1983 – frente a la isla de Helgoland (en el mar del Norte) la organización Greenpeace impide el vertido de ácido al mar por parte del consorcio químico Kronos Titan.
- 1984 – en Ecuador, toma posesión del cargo el presidente León Febres-Cordero.
- 1986 – muere asesinado el general Arun Shridhar Vaidya, el militar más condecorado de la India, que entre el 3 y el 6 de junio de 1984 había dirigido la masacre de 492 civiles sijes en el Templo Dorado, el santuario de la religión sij en Amritsar. (El 31 de octubre de 1984, la responsable política de la masacre, Indira Gandhi, fue asesinada por sus guardaespaldas sijes).
- 1987 – Irak ataca instalaciones petrolíferas iraníes, rompiendo así una tregua que había durado un mes.
- 1987 – en los Estados Unidos, la banda de hard rock Guns n' Roses presenta su disco de debut Appetite for Destruction.
- 1988 – en Quito (Ecuador), delegaciones de 70 países y de 40 organismos internacionales asisten a la toma de posesión del presidente Rodrigo Borja.
- 1990 – en Lima (Perú) se producen saqueos tras la entrada en vigor del plan económico del nuevo presidente Alberto Fujimori.
- 1992 – en Quito (Ecuador), Sixto Durán Ballén asume como presidente.
- 1993 – se publica el álbum en español titulado Todo historias, del cantante de pop latino italiano Eros Ramazzotti.
- 1993 – El músico Varg Vikernes asesina a Euronymous
- 1994 – la escritora bangladesí Taslima Nasrin, amenazada de muerte por los fundamentalistas islámicos, abandona su país y se refugia en Suecia.
- 1994 – en República Dominicana, José Francisco Peña Gómez y Joaquín Balaguer firman el Pacto por la democracia para solucionar la crisis política.
- 1995 – en el municipio de Yebra (Guadalajara), las fuertes lluvias caídas en el centro de España provocan la muerte de once personas.
- 1996 – Abdalá Bucaram asume como presidente de Ecuador.
- 1997 – el ejército israelí realiza un bombardeo a pocos kilómetros de la frontera con Siria, lo que vuelve a poner en crisis el proceso de paz entre palestinos e israelíes.
- 1998 – Jamil Mahuad asume como presidente de Ecuador.
- 1999 – la región rusa de Daguestán proclama su independencia.
- 2001 – el transbordador espacial Discovery parte de Cabo Cañaveral rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI) con la tercera tripulación permanente.
- 2002 – el atletismo español suma tres nuevas medallas en los Europeos de Múnich: oro de Marta Domínguez en los 5000 m y oro y bronce de Antonio Jiménez y Luis Martín Berlanas en los 3000 m obstáculos.
- 2003 – Kim Clijsters alcanza el número 1 de la lista de clasificación de la WTA.
- 2003 – en Basora (Irak), miles de iraquíes se manifiestan contra la carestía de la gasolina y la electricidad, tras la guerra.
- 2003 – el nadador estadounidense Michael Phelps bate el récord mundial de 200 m estilos (1 min 55,94 s), por cuarta vez en la temporada, y se despide de los Campeonatos con cinco medallas de oro.
- 2003 – en los Estados Unidos se transmite el último capítulo de la serie Futurama.
- 2004 – en los Estados Unidos, el presidente George W. Bush nombra director de la CIA al congresista republicano Porter Goss.
- 2004 – en el noroeste de Colombia, el Ejército mata a 30 guerrilleros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
- 2005 – en Chile, un juez procesa por fraude fiscal a la esposa y uno de los hijos de Augusto Pinochet.
- 2006 – la policía británica detiene a 24 presuntos presuntos terroristas que pretendían atentar de forma inminente.
- 2007 – en Chile, asume como entrenador del equipo nacional de fútbol el argentino Marcelo Bielsa.
- 2010 – en la Antártida se registra la temperatura más baja de la historia: –93,2 °C.
- 2012 – Ola de calor en España con registros de más de 44 °C en Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura y más de 42 °C en Aragón, Castilla y León, Navarra, La Rioja y País Vasco. La temperatura más alta se registró en Montoro (Córdoba) con 46,1 °C.