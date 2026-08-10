Efemérides del 10 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 10 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 10 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 10 de agosto de 2026

1903 – en París mueren 84 personas en un accidente de metro.

– en París mueren 84 personas en un accidente de metro. 1912 – en Argentina, por iniciativa del Aeroclub Argentino, se crea la Escuela de Aviación Militar. Por ello se conmemora el Día de la Fuerza Aérea Argentina.

– en Argentina, por iniciativa del Aeroclub Argentino, se crea la Escuela de Aviación Militar. Por ello se conmemora el Día de la Fuerza Aérea Argentina. 1937 – Inauguración de los edificios que ocupa actualmente la Escuela de Aviación Militar en la Guarnición Aérea Córdoba. Preside el acto el presidente de la Nación, general de división Agustín Pedro Justo.

– Inauguración de los edificios que ocupa actualmente la Escuela de Aviación Militar en la Guarnición Aérea Córdoba. Preside el acto el presidente de la Nación, general de división Agustín Pedro Justo. 1968 – Fabián Vena, actor argentino.

– Fabián Vena, actor argentino. 1973 – Javier Zanetti, futbolista argentino.

– Javier Zanetti, futbolista argentino. 1977 – Luciana Aymar, jugadora argentina de hockey sobre hierba.

– Luciana Aymar, jugadora argentina de hockey sobre hierba. 1979 – Se crea en Argentina el Liceo Aeronáutico Militar en la localidad de Funes, provincia de Santa Fe.

– Se crea en Argentina el Liceo Aeronáutico Militar en la localidad de Funes, provincia de Santa Fe. 1999 – Yeferson Contreras, futbolista colombiano.

– Yeferson Contreras, futbolista colombiano. 2000 – Germán Todino, piloto de automovilismo argentino.

– Germán Todino, piloto de automovilismo argentino. 2007 – en Chile, asume como entrenador del equipo nacional de fútbol el argentino Marcelo Bielsa.

💡 ¿Sabías que...? El 10 de agosto de 1628, el barco de guerra sueco Vasa zarpó de Estocolmo en su viaje inaugural, pero se hundió en el puerto apenas veinte minutos después de zarpar. Este desastre se debió a errores en el diseño y construcción del barco, y se convirtió en un símbolo de la arrogancia de la monarquía sueca. El Vasa fue recuperado en 1961 y es ahora un destacado museo en Estocolmo.

En el mundo: 10 de agosto de 2026