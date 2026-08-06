Efemérides del 6 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 6 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 6 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 6 de agosto de 2026

1456 – en el Reino de Hungría, concluye el Sitio de Belgrado con la victoria de las tropas húngaras, con apoyo serbio y cruzado, sobre el Imperio otomano de Mehmed II.

– en el Reino de Hungría, concluye el Sitio de Belgrado con la victoria de las tropas húngaras, con apoyo serbio y cruzado, sobre el Imperio otomano de Mehmed II. 1851 – llega a Montevideo (Uruguay) el primer barco de vapor, el Prince, procedente de Southampton (Reino Unido). Se establece así el servicio regular entre Europa y el Río de la Plata.

– llega a Montevideo (Uruguay) el primer barco de vapor, el Prince, procedente de Southampton (Reino Unido). Se establece así el servicio regular entre Europa y el Río de la Plata. 1958 – en Argentina, el presidente Arturo Frondizi ―que ganó ilícitamente las elecciones presidenciales gracias a la proscripción de Juan Domingo Perón― crea por decreto Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF). Los antiperonistas derrocarán a Frondizi en 1962 debido a que cumplía objetivos del peronismo.

– en Argentina, el presidente Arturo Frondizi ―que ganó ilícitamente las elecciones presidenciales gracias a la proscripción de Juan Domingo Perón― crea por decreto Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF). Los antiperonistas derrocarán a Frondizi en 1962 debido a que cumplía objetivos del peronismo. 1959 – en Argentina, el presidente Arturo Frondizi ―que ganó ilícitamente las elecciones presidenciales gracias a la proscripción de Juan Domingo Perón― declara ilegal al Partido Comunista.

– en Argentina, el presidente Arturo Frondizi ―que ganó ilícitamente las elecciones presidenciales gracias a la proscripción de Juan Domingo Perón― declara ilegal al Partido Comunista. 1959 – en Argentina se instituye el Día de la Enseñanza Agropecuaria, en conmemoración del inicio del dictado de clases en el Instituto Agronómico-Veterinario de la provincia de Buenos Aires.

– en Argentina se instituye el Día de la Enseñanza Agropecuaria, en conmemoración del inicio del dictado de clases en el Instituto Agronómico-Veterinario de la provincia de Buenos Aires. 1962 – Antonio Romano (músico), músico y guitarrista argentino.

– Antonio Romano (músico), músico y guitarrista argentino. 1977 – Luciano Zavagno, futbolista argentino.

– Luciano Zavagno, futbolista argentino. 1978 – Rolando Zárate, futbolista argentino.

– Rolando Zárate, futbolista argentino. 1982 – Leandro Gracián, futbolista argentino.

– Leandro Gracián, futbolista argentino. 2013 – en un edificio del centro de la ciudad de Rosario (Argentina), una fuga de gas causa una explosión que derriba el edificio y deja un saldo de 21 muertos y 62 heridos.

💡 ¿Sabías que...? El 6 de agosto de 1945, la ciudad de Hiroshima, Japón, fue devastada por la primera bomba atómica utilizada en la guerra, lanzada por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Este trágico evento marcó un punto de inflexión en la historia militar y política, llevando a la rendición de Japón y al final del conflicto. La explosión causó la muerte y sufrimiento de miles de personas y tuvo consecuencias duraderas en la memoria colectiva y las relaciones internacionales.

En el mundo: 6 de agosto de 2026