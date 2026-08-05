Jueves, 6 de Agosto 2026
Policiales

Barrio Nueva Esperanza bajo la lupa: dos detenidos y cannabis incautado en operativo

Un operativo policial resultó en la detención de un hombre de 33 años y un segundo sujeto de 26 años con orden de captura. Además, se secuestraron plantas de cannabis en el domicilio.

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Durante un operativo policial, se logró la detención de un hombre de 33 años, principal sospechoso en una causa por amenazas. El procedimiento, que tuvo lugar en un domicilio, permitió también identificar a un segundo individuo de 26 años, quien contaba con una orden de captura por delitos de tentativa de robo agravado y lesiones.

En el transcurso de la inspección, se encontraron dos plantas de cannabis en el interior de la vivienda, lo que llevó a la intervención de la división especializada de Narcotráfico. Tras realizar las pruebas de campo pertinentes, se confirmó que las plantas eran efectivamente ilegales y se procedió a su secuestro.

Etiquetas: la rioja policía detención narcotráfico amenazas justicia
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