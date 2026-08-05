Defensa de tierras en Valle Hermoso: el Fiscal de Estado se opone a normativas nacionales

El Fiscal de Estado de La Rioja, Dr. Segundo Emilio Rodríguez, respaldó a los habitantes de Valle Hermoso en su lucha contra la privatización de tierras. La comunidad reafirmó su compromiso con la defensa de sus derechos y recursos naturales.

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El Fiscal de Estado de La Rioja, Dr. Segundo Emilio "Dito" Rodríguez, visitó el ingreso a Valle Hermoso para manifestar su apoyo a los habitantes de la zona. Durante el encuentro, se reafirmó el compromiso con la defensa de los derechos territoriales de los pobladores, quienes expresaron su rechazo a normativas nacionales que promueven la privatización de tierras y recursos.

Los vecinos y autoridades locales se unieron en un reclamo por la protección de su territorio, resaltando que la defensa de su tierra es una cuestión de identidad. La movilización fue un homenaje activo al legado de Monseñor Enrique Angelelli, centrando la discusión en la importancia de priorizar a los sectores vulnerables en la defensa del territorio.

Durante la jornada, los participantes enfatizaron la necesidad de mantener la soberanía popular sobre su tierra, afirmando que "Valle Hermoso es patria y la patria no se vende, se defiende". La comunidad se mostró firme en su postura contra las políticas que buscan mercantilizar los recursos naturales, generando preocupación sobre el impacto en su forma de vida y su legado cultural y ambiental.

Los habitantes de Valle Hermoso hicieron un llamado a la acción, instando a otros sectores a unirse en la defensa de sus derechos y a continuar luchando por la preservación de sus recursos naturales como un bien común.