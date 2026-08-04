Miércoles, 5 de Agosto 2026
Política

Crisis diplomática: Lula reduce la relación con Argentina tras ataques de Milei

La crisis diplomática entre Brasil y Argentina ha alcanzado un nuevo nivel tras la decisión de Lula de retirar a su embajador en Buenos Aires, lo que podría afectar el comercio bilateral. La tensión se deriva de los ataques de Javier Milei a Lula, generando un conflicto sin precedentes en la relación entre ambas naciones.

Roberto Mercado
Roberto Mercado Jefe de Política y Sociedad
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La crisis diplomática entre Brasil y Argentina ha alcanzado un nuevo nivel, con la decisión del presidente brasileño Lula de retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y reducir la relación diplomática al mínimo. Esta medida histórica responde a los ataques del candidato presidencial argentino Javier Milei hacia Lula, quien busca su reelección. El canciller brasileño, Mauro Vieira, también convocó al embajador argentino, Daniel Raimondi, como protesta ante las ofensivas verbales de Milei.

Los enfrentamientos comenzaron cuando Milei acusó a Lula de ser "ladrón y corrupto" durante una transmisión en vivo, lo que provocó una reacción contundente de Itamaraty. Esta serie de ataques, considerados excesivos, ha llevado a una crisis diplomática sin precedentes desde la restauración de la democracia en Argentina. Fuentes del gobierno brasileño afirmaron que la relación se mantendrá en este estado de tensión hasta que Milei modifique su discurso contra Lula.

Etiquetas: argentina relaciones internacionales crisis diplomática lula da silva javier milei itamaraty
TL;DR

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Roberto Mercado
Roberto Mercado Jefe de Política y Sociedad

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