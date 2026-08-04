Fernández Sagasti podrá votar de manera virtual por su estado de embarazo

La senadora Anabel Fernández Sagasti podrá votar de manera virtual durante su embarazo, una medida que adapta las normas legislativas y prioriza la salud. Esto podría marcar un cambio en la participación remota en el Congreso.

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La senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, recibirá autorización para participar en las sesiones del Senado de manera virtual durante su embarazo. Esta decisión fue tomada por la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, tras la recomendación médica que le aconsejó evitar desplazamientos largos hacia Buenos Aires.

Fernández Sagasti podrá así mantener su participación en los debates y emitir su voto desde su lugar de residencia, lo que resalta la importancia de adaptar las normativas legislativas a las nuevas realidades. El pedido formal de la senadora argumentó que su estado no interfiere con su labor legislativa y que la representación de Mendoza no debería verse afectada por la distancia.

Esta medida refleja un cambio significativo en el funcionamiento del Parlamento, donde la virtualidad se establece como una herramienta esencial, especialmente a raíz de la pandemia. La implementación de tecnologías para la participación remota podría no solo facilitar la labor de los legisladores en situaciones de salud, sino también ante otras circunstancias que impidan su presencia física en el recinto.