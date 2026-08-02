Milei elige a su vice y se distancia de las PASO en el camino electoral

Javier Milei ha confirmado que ya tiene su compañero de fórmula para las elecciones, pero no reveló su identidad. Además, criticó las PASO por su alto costo, estimando que representan 250 millones de dólares al año. ¿Qué cambios se avecinan en el sistema electoral argentino?

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El presidente Javier Milei confirmó que ya tiene elegido a su compañero de fórmula para las próximas elecciones, aunque no reveló su identidad. Durante una entrevista con el Diario de Río Negro, Milei también reiteró su postura contra las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), argumentando que representan un gasto significativo para el Estado.

El mandatario estimó que el costo de este sistema para los contribuyentes asciende a 250 millones de dólares al año y expresó su deseo de que el Congreso lo apoye en la eliminación de las PASO. En términos económicos, Milei se mostró optimista acerca de un ciclo de crecimiento, señalando que las reformas de su administración han comenzado a revertir años de estancamiento macroeconómico.

Reconoció que, a pesar de los avances, muchos argentinos aún no sienten mejoras en su economía personal, subrayando que reparar lo que se ha deteriorado en un siglo requiere tiempo. Además, destacó que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es una prioridad legislativa, con el fin de evitar la emisión monetaria para asistencia fiscal.