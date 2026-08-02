Lunes, 3 de Agosto 2026
Policiales

Intento de robo en el supermercado del barrio Centro: un detenido en La Rioja

Un hombre fue detenido en el barrio Centro de La Rioja tras intentar robar productos de higiene personal de un supermercado. La intervención policial revela la creciente problemática del hurto en comercios locales.

Redacción
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Intento de robo en el supermercado del barrio Centro: un detenido en La Rioja
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Un individuo fue detenido tras intentar sustraer productos de un supermercado en el barrio Centro de La Rioja. El incidente ocurrió en la intersección de calle 8 de Diciembre y 25 de Mayo, donde la policía motorizada llegó después de recibir alertas sobre la demora del sospechoso.

El hombre llevaba ocultos artículos de higiene personal, incluyendo shampoos y jabones líquidos, que habían sido robados minutos antes. Aunque el personal de Sumario Judicial informó al fiscal de turno, este decidió no autorizar el procedimiento por flagrancia. La reacción del detenido, que mostró descontento y generó desórdenes en la vía pública, llevó a las autoridades a trasladarlo a la Alcaldía Policial bajo arresto contravencional.

Este incidente pone de relieve la problemática del hurto en comercios y las dificultades que enfrentan las fuerzas de seguridad al manejar situaciones con individuos que reaccionan de manera violenta. Las autoridades locales están evaluando medidas para mejorar la seguridad y prevenir delitos en la ciudad.

Etiquetas: la rioja barrio centro hurto policía seguridad desorden público
TL;DR

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