Accidente de Ogier en Finlandia: Pajari toma la delantera en el Rally Mundial

Sami Pajari se convierte en el nuevo líder del Rally Mundial en Finlandia tras el accidente de Sebastien Ogier. Con una ventaja de 46.4 segundos sobre Oliver Solberg, Pajari busca su segunda victoria consecutiva. Elfyn Evans, tras recuperarse de un vuelco, se ubica en tercer lugar, mientras el campeonato toma un giro inesperado.

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El accidente de **Sebastien Ogier** en el penúltimo tramo del Rally Mundial en Finlandia alteró drásticamente el desarrollo de la competencia. A pesar de volcar varias veces su **Toyota GR Yaris Rally1**, tanto él como su copiloto **Julien Ingrassia** resultaron ilesos, aunque en estado de conmoción. Este incidente permitió que **Sami Pajari** se posicionara como el nuevo líder del rally, cerrando la jornada con una ventaja de 46.4 segundos sobre **Oliver Solberg**, su compañero de equipo en Toyota.

Pajari, quien se encontraba en segundo lugar antes del accidente, había comenzado el día ganando tramos clave como **Päijälä** y **Västilä**, y continuó consolidando su liderazgo al triunfar en **Parkkola 2** y **Västilä 2**. Elfyn Evans, que había sufrido un vuelco en la mañana, terminó en tercer lugar a 1 minuto y 36.3 segundos de Pajari, agradeciendo a su equipo por las reparaciones que le permitieron seguir en la competencia.

El incidente de Ogier marcó un cambio significativo en la clasificación, pues su ventaja se evaporó rápidamente tras el accidente. **Juha Kankkunen**, subdirector del equipo Toyota, comentó que se comunicaron con el piloto tras el hecho, asegurando que su bienestar era la prioridad.