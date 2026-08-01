Clásico entre Atlético y su eterno rival promete emociones este sábado en Chilecito

El clásico revancha entre Newell´s Old Boys y Defensores de la Plata se jugará el sábado a las 16.15 en la cancha de Atlético. La jornada promete gran concurrencia y emoción en la Liga Chileciteña.

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Este fin de semana, la Liga Chileciteña vivirá una jornada intensa con la fecha 12 del campeonato, destacándose el esperado clásico revancha entre Newell´s Old Boys y Defensores de la Plata, que se disputará el sábado a las 16.15 en la cancha de Atlético.

Diez días atrás, los dos equipos habían empatado en su primer encuentro. Newell's viene de una victoria que lo sacó del fondo de la tabla, mientras que Defensores se mantiene en la cuarta posición de su zona. La afición se prepara para un partido vibrante que promete atraer a una gran cantidad de hinchas.

El domingo, se complementará la fecha con cinco partidos, incluyendo el clásico del sur entre San Buenaventura y Joaquín Víctor González en Vichigasta, además de otros encuentros en Sañogasta y Anguinán. En Chilecito, Atlético se enfrentará a Independiente y se jugará la revancha del clásico entre Estrella Roja y Los Andes.

La jornada promete ser una celebración del fútbol local, con múltiples clásicos que reflejan la pasión que despierta este deporte en la región.