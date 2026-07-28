Los equipos de La Liga Riojana de Fútbol se preparan para los emocionantes Play Offs

La Liga Riojana de Fútbol anunció el inicio de los Play Offs 2026 con destacados cruces de Octavos de Final que comienzan el 30 de julio en varias canchas de la provincia.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Liga Riojana de Fútbol, a través del Comité Ejecutivo, ha dado inicio a la etapa de definición de la temporada 2026 en Primera División y Categoría Reserva, que incluye las instancias de Octavos, Cuartos, Semifinal y Final. Entre los partidos destacados en los Octavos de Final se encuentran los enfrentamientos de Defensores contra Tesorieri, Vélez contra Andino, y San Vicente contra Racing.

El sistema de juego contempla la participación de los 16 primeros clasificados al término de la fase regular. Los primeros ocho equipos contarán con ventaja deportiva únicamente en la fase de Octavos de Final; sin embargo, en las siguientes etapas, todos los clubes clasificados competirán en igualdad de condiciones. Cada fase se definirá a través de dos partidos, lo que promete una competencia intensa y reñida.

En la planificación de los cruces de Play Off, la Liga ha informado al Comité Ejecutivo sobre la situación financiera de cada uno de los clubes. Como resultado, se ha determinado que cada institución debe saldar su estado de deuda antes de participar en las instancias finales. De no hacerlo, quedarán eliminados de la competencia, lo que añade un nivel adicional de presión a los clubes implicados.

La Liga Riojana de Fútbol ha comunicado que los clubes deberán normalizar sus deudas y dejarlas en "cero" hasta el miércoles 29 de julio a las 22.00 horas. Esta medida busca garantizar la sostenibilidad de la competencia y asegurar que todos los equipos puedan competir en condiciones equitativas.

Octavos de Final Copa Liga Riojana

Los Octavos de Final comenzarán el jueves 30 de julio, con el enfrentamiento entre San Francisco y San Martín, programado para las 16.00 en la cancha Pedro Camilo Além. Asimismo, en la cancha de Américo Tesorieri, Riojano se medirá con Independiente a la misma hora.

El viernes 31 de julio, Vélez Sársfield se enfrentará a Andino Sport Club en la cancha Pedro Camilo Além a las 16.00, mientras que en el Polideportivo Reynaldo Gudiño, Estudiantes se cruzará con Unión, también a las 16.00.

La jornada del sábado 1 de agosto destacará los duelos de Defensores de la Boca contra Américo Tesorieri en la cancha Pedro Camilo Além a las 16.00, y San Román se enfrentará a Alas Argentinas en la cancha de Defensores de la Boca, a la misma hora.

Finalmente, el domingo 2 de agosto, San Vicente y Racing Club se enfrentarán a las 16.00 en la cancha Pedro Camilo Além, mientras que Rioja Juniors e Independencia jugarán a las 16.00 en el Polideportivo Reynaldo Gudiño. Con una programación tan intensa, se espera que estas instancias finales sean emocionantes y definitorias para los equipos en competencia.