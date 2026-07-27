Veteranos de Fútbol en La Rioja: un crecimiento que une a la comunidad

La vicegobernadora Teresita Madera visitó la Asociación Riojana de Veteranos de Fútbol, donde se están realizando importantes obras, como el cierre de canchas y mejoras en iluminación. Además, se llevó a cabo la final del Torneo “Diego Ávila”, que reunió más de 80 equipos. Estas iniciativas fortalecen el deporte y la inclusión en la comunidad.

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La Asociación Riojana de Veteranos de Fútbol recibió la visita de la vicegobernadora Teresita Madera, quien fue recibida por el presidente Ramón Spinosa y miembros de la comisión directiva. Durante su recorrido, Madera conoció las obras en curso, que incluyen el cierre perimetral de tres canchas, instalación de iluminación y un sistema de riego, mejoras que fortalecen a la institución.

Madera resaltó la importancia de los espacios deportivos, afirmando que cada uno de ellos ofrece oportunidades para que las familias encuentren un lugar de encuentro y desarrollo. También expresó su alegría por la apertura del predio a niños y jóvenes, enfatizando que “apostar al deporte es apostar a la salud, a los valores y al futuro de nuestra comunidad”.

La jornada, que se llevó a cabo el pasado sábado, incluyó la final del Torneo “Diego Ávila”, que reunió a más de 80 equipos. Madera participó en la entrega de premios, felicitando a “La Belgrano” por su victoria.

El crecimiento de la asociación no solo beneficia al deporte local, sino que también se establece como un espacio esencial para la comunidad. Las nuevas obras y la creación de una escuela de fútbol para jóvenes son iniciativas que promueven la inclusión y una vida saludable, contribuyendo al desarrollo integral de las nuevas generaciones.