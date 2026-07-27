Martes, 28 de Julio 2026
La Rioja

El Sistema Provincial de Emergencias refuerza su estrategia ante incendios en Cuesta de Guanchín

Los focos activos del incendio en la Cuesta de Guanchín, Chilecito, complican las tareas de combate debido a las ráfagas de viento Zonda. Autoridades evalúan evacuaciones preventivas para proteger a la población.

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Redacción Equipo Editorial
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El Sistema Provincial de Emergencias refuerza su estrategia ante incendios en Cuesta de Guanchín
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Las autoridades enfrentan una situación crítica debido a tres focos activos de un incendio forestal en la Cuesta de Guanchín, en el departamento Chilecito. Brigadistas, bomberos y fuerzas de seguridad están trabajando intensamente para controlar el avance del fuego, que se ve dificultado por las intensas ráfagas de viento Zonda.

Las condiciones meteorológicas adversas complican las tareas de combate, obligando a extremar las medidas de seguridad para el personal en la zona. Uno de los frentes del incendio ha descendido hacia el sector de Las Chúcaras, mientras que los otros focos son monitoreados continuamente por los equipos de emergencia.

Se han implementado medidas preventivas, incluyendo el resguardo de puestos en la zona con unidades de ataque rápido de los Bomberos Voluntarios de Chilecito y Nonogasta. Las autoridades han advertido que se podrían realizar evacuaciones preventivas de ser necesario. Además, las operaciones aéreas se ven afectadas por la reducida visibilidad, lo que limita el apoyo aéreo en el combate del incendio.

Desde el Sistema Provincial de Emergencias, se sigue monitoreando la situación, con la participación activa de la Policía de Chilecito, Defensa Civil Municipal y otros organismos. Este esfuerzo busca no solo controlar el incendio, sino también proteger la seguridad de los habitantes de la región.

Etiquetas: chilecito incendio forestal bomberos voluntarios emergencia condiciones meteorológicas viento zonda
TL;DR

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