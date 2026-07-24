Viernes, 24 de Julio 2026
La Rioja

Transporte asegura que las tarifas se mantendrán sin cambios hasta fin de mes

La secretaria de Transporte de La Rioja, Alcira Brizuela, anunció que las tarifas de transporte urbano se mantendrán congeladas hasta el 31 de agosto. Sin embargo, se planea una revisión tarifaria debido al aumento de costos y la caída en la cantidad de pasajeros. Además, el boleto estudiantil beneficia a entre 18.000 y 19.000 residentes provinciales.

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La secretaria de Transporte, Alcira Brizuela, anunció que las tarifas del transporte urbano de pasajeros no sufrirán modificaciones hasta el 31 de agosto, en línea con la decisión del gobierno provincial de mantener congelados los precios de los servicios públicos. Esta medida busca aliviar el impacto de los costos en la economía de los ciudadanos.

Brizuela mencionó que, tras este plazo, se evaluará una posible actualización tarifaria, ya que el último aumento fue en enero. La funcionaria también destacó una disminución en la cantidad de pasajeros, una tendencia observada a nivel nacional, donde muchos optan por caminar o usar bicicletas, lo que ha incrementado el uso de bicicletas públicas gratuitas.

En cuanto al boleto estudiantil, se han registrado entre 18.000 y 19.000 beneficiarios, aunque se excluyó a estudiantes de otras provincias. Además, se ha resuelto un problema relacionado con la entrega de tarjetas para acceder a beneficios, que había generado preocupación entre los usuarios.

El análisis de costos que se lleva a cabo permitirá determinar el ajuste necesario una vez finalizado el congelamiento, equilibrando la necesidad de un servicio accesible con la situación económica de los prestadores.

Etiquetas: la rioja transporte urbano aumento tarifario gobierno provincial Alcira Brizuela economía
TL;DR

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