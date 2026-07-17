Empleados públicos de La Rioja podrán acceder a cursos gratuitos en 2026

La Subsecretaría de Capacitación para la Administración Pública abre la inscripción hasta el 5 de agosto para cursos gratuitos dirigidos a empleados estatales. Se ofrecen capacitaciones tanto virtuales como presenciales, enfocadas en mejorar la atención y servicio al público.

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La Subsecretaría de Capacitación para la Administración Pública invita a los empleados del Estado, tanto provinciales como municipales, a inscribirse en los cursos de capacitación de la segunda cohorte del año 2026. La inscripción estará abierta hasta el 5 de agosto y los cursos son gratuitos, con certificación oficial.

El objetivo de estas capacitaciones es formar y capacitar a los trabajadores públicos para mejorar la calidad de atención y servicio a la ciudadanía, en el contexto del Año de la Reafirmación Democrática. Desde la Subsecretaría, se enfatizó la necesidad de preparar al personal del Estado para que pueda desempeñar su rol de manera efectiva en la implementación de políticas públicas.

Entre los cursos virtuales se ofrecen opciones como Trabajo colaborativo, que profundiza en el trabajo en equipo y la articulación entre sectores. También se enseñarán aspectos básicos de Excel Nivel 1, y el uso de Canva para la comunicación institucional. Por otro lado, los cursos presenciales incluyen temas como la responsabilidad en la escritura pública y estrategias de comunicación para conectar con la ciudadanía.