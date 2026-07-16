El Municipio avanza en su programa de integración territorial en la Capital

El Municipio de la Capital lleva a cabo un programa en el barrio San Martín, mejorando infraestructura y ofreciendo asistencia social. Las cuadrillas realizan tareas de mantenimiento y saneamiento, buscando acercar la gestión municipal a los vecinos. La iniciativa promete replicarse en otras áreas de la ciudad.

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El Municipio de la Capital lleva a cabo un programa de acercamiento a la comunidad en el barrio San Martín, ubicado en la Zona Norte. Esta iniciativa tiene como propósito facilitar trámites y atender consultas de los vecinos, además de implementar mejoras en la infraestructura urbana del sector.

Durante la jornada, se realizaron tareas de mantenimiento y saneamiento ambiental, priorizando las necesidades expresadas por los residentes. Se destacaron acciones como el bacheo de calles con concreto asfáltico y el recambio de luminarias para aumentar la seguridad. También se efectuaron trabajos de desmalezado y limpieza de cordones cuneta.

Además, se llevó a cabo un ordenamiento del espacio público, donde inspectores notificaron a propietarios de vehículos abandonados y terrenos descuidados. El área de Desarrollo Social brindó asesoramiento y asistencia a las familias de la zona.

El intendente Armando Molina supervisó los trabajos y destacó la importancia de mantener un diálogo abierto con las organizaciones barriales. Desde el Ejecutivo, se anunció que estos operativos se replicarán en otras áreas de la ciudad, coordinando acciones con referentes locales para atender las demandas comunitarias de manera más eficiente.