Viento Zonda amenaza la seguridad en La Rioja: se prevén ráfagas intensas y calor extremo

Se ha emitido un alerta amarilla y naranja en La Rioja debido a la presencia del viento Zonda, que traerá consigo fuertes ráfagas y un incremento en las temperaturas. Las autoridades locales advierten sobre las posibles complicaciones que este fenómeno puede generar en la región.
Se recomienda a la población estar atenta a los cambios climáticos y tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. El viento Zonda es conocido por sus características intensas y su impacto en el clima local.
Las condiciones climáticas podrían afectar diferentes sectores en la provincia, por lo que se sugiere seguir las recomendaciones de los organismos de seguridad y meteorología.