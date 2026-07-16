Jueves, 16 de Julio 2026
La Rioja

Viento Zonda amenaza la seguridad en La Rioja: se prevén ráfagas intensas y calor extremo

Alerta amarilla y naranja por viento Zonda en La Rioja debido a ráfagas intensas y un aumento de la temperatura, lo que podría afectar la seguridad y la salud.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Se ha emitido un alerta amarilla y naranja en La Rioja debido a la presencia del viento Zonda, que traerá consigo fuertes ráfagas y un incremento en las temperaturas. Las autoridades locales advierten sobre las posibles complicaciones que este fenómeno puede generar en la región.

Se recomienda a la población estar atenta a los cambios climáticos y tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. El viento Zonda es conocido por sus características intensas y su impacto en el clima local.

Las condiciones climáticas podrían afectar diferentes sectores en la provincia, por lo que se sugiere seguir las recomendaciones de los organismos de seguridad y meteorología.

Etiquetas: la rioja alerta amarilla viento zonda clima temperatura nueva rioja
TL;DR

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