Quintela y Brienza dialogan sobre literatura y cultura en la Feria del Libro de La Rioja

Hernán Brienza presentó su libro «En contra del bien» en la XXIII Feria del Libro de La Rioja, donde se reflexionó sobre la violencia política y el terrorismo de Estado. Su presencia destaca la importancia de este evento cultural en un contexto nacional desafiante.

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El gobernador Ricardo Quintela se reunió con el periodista y escritor Hernán Brienza en el marco de la XXIII Feria del Libro de La Rioja. Durante el encuentro, Brienza presentó su nuevo libro, «En contra del bien», que aborda temas como la violencia política y el terrorismo de Estado desde una perspectiva histórica.

Brienza valoró la importancia de mantener este tipo de eventos culturales, destacando que es fundamental celebrar una feria del libro, especialmente en un contexto donde las políticas nacionales afectan a las provincias. Expresó su satisfacción por la realización de esta nueva edición de la feria, que acompaña a otras iniciativas similares en el país.

En su charla con Quintela, el autor también comentó sobre la situación actual del peronismo y la relevancia de La Rioja en la historia política argentina. Resaltó que su experiencia generacional le permite reflexionar sobre la memoria de la dictadura militar, lo que lo motivó a escribir sobre estos temas en su obra.

La Feria del Libro, bajo el lema "Memoria, Cultura y Resistencia", se posiciona como un espacio clave para el intercambio de ideas y la promoción de la cultura en la región.