Miércoles, 8 de Julio 2026
La Rioja

Empleados públicos de La Rioja recibirán bono de $50 mil tras aumento salarial del 15%

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció que el aguinaldo comenzará a pagarse entre el 13 y 14 de este mes, junto a un aumento salarial significativo de entre el 14 y 15%. Este incremento beneficiará a empleados públicos y busca dinamizar la economía local.

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Empleados públicos de La Rioja recibirán bono de $50 mil tras aumento salarial del 15%
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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró que el pago del aguinaldo a los trabajadores de la administración pública comenzará entre el 13 y 14 de este mes. Este anuncio busca generar tranquilidad en el sector, que también verá un aumento salarial significativo en los próximos meses.

El incremento salarial, que se liquidará con los haberes de julio a cobrar en agosto, se estima en un 14 a 15% y beneficiará a empleados de la administración pública central y descentralizada. Quintela destacó que este aumento será financiado con recursos provinciales, a pesar de las dificultades financieras que enfrenta la provincia.

La modalidad del aumento será mixta, incluyendo una parte en efectivo y otra a través de un bono denominado “chacho”. Se prevé una suma fija de aproximadamente 50 mil pesos en chachos para todos los empleados, lo que busca dinamizar la economía local.

El gobernador enfatizó que esta medida no solo cumple con las obligaciones salariales, sino que también tiene como objetivo generar un impacto positivo en la economía regional, que ha enfrentado retos en tiempos recientes.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela pago de aguinaldo incremento salarial gobierno provincial economía regional
TL;DR

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